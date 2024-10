Kariéra EXPO v Bratislave v plnom prúde! Nenechajte si ujsť stovky voľných miest a skvelý program v Starej tržnici

Kariéra EXPO v Bratislave je v plnom prúde (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Ak uvažujete o zmene práce alebo chcete rozšíriť svoje kariérne obzory, dnes máte jedinečnú príležitosť navštíviť podujatie Kariéra EXPO, ktoré prebieha práve teraz v Starej tržnici v Bratislave. Toto podujatie otvoril minister práce Erik Tomáš a priamo na mieste vás čaká viac ako 50 vystavovateľov, ktorí ponúkajú stovky pracovných pozícií v rôznych odvetviach. Kariéra EXPO potrvá až do 19:00 hod., takže ak si chcete zlepšiť svoje kariérne šance, stále máte čas sa zastaviť!

Nejde len o hľadanie práce. Kariéra EXPO je aj skvelou príležitosťou pre osobný rozvoj! Okrem toho, že môžete stretnúť viac ako 50 potenciálnych zamestnávateľov, máte možnosť vyskúšať si modelový pracovný pohovor, otestovať svoje jazykové a IT znalosti či konzultovať a vylepšiť svoj životopis. Pre tých, ktorí chcú zapôsobiť na budúcich zamestnávateľov, je pripravená aj možnosť nechať si spraviť profesionálnu fotografiu do životopisu alebo na LinkedIn profil – a to všetko úplne zadarmo!

Počas celého dňa vás čaká bohatý sprievodný program. V Starej tržnici vystupujú inšpiratívni rečníci, medzi nimi aj herec Štefan Martinovič, reportér Juraj Hajdin či influencerky Ema Fajnor a Dominika Krčmáriková. Na IT & Skills pódiu sa dozviete viac o tom, ako využívať umelú inteligenciu v praxi, alebo získate cenné rady, ako sa vrátiť do práce po dlhodobej práceneschopnosti.

Kariéra EXPO je určené pre každého – či už ste nezamestnaní, študenti, absolventi alebo už zamestnaní a premýšľate nad zmenou kariéry. Vstup na podujatie je bezplatný, stačí sa zaregistrovať na stránke karieraexpo.zoznam.sk. Po registrácii navyše získate šancu vyhrať smart hodinky Apple Watch SE! Ak máte dnes čas, určite si nenechajte Kariéra EXPO ujsť. Podujatie v Starej tržnici v Bratislave trvá až do 19:00 hod. – príďte sa pozrieť a možno práve tu nájdete svoje nové zamestnanie alebo inšpiráciu pre budúci kariérny rozvoj!