Poštovné bude opäť výrazne drahšie: Za toto všetko si zrejme priplatíme! O koľko sa zvýšia ceny?

BRATISLAVA - Od júla 2024 Slovenská pošta zvýšila ceny viacerých služieb, pričom išlo predovšetkým o listové zásielky. Od budúceho roka by sme si pritom mali znovu priplatiť. Vyplýva to z návrhu maximálnych cien od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Cenový návrh sa týka štátom regulovaných služieb v rámci univerzálnej poštovej služby, v rámci ktorej Slovenská pošta zo zákona doručuje poštové zásielky. Pošta tento návrh odôvodňuje najmä infláciou, zvyšovaním minimálnej mzdy a tiež výrazným prepadom v oblasti poskytovania regulovaných poštových služieb. Vlani sa napríklad podľa spoločnosti balíkové služby prepadli medziročne až o 16 percent a ďalší pokles sa očakáva tento aj budúci rok.

List 1. triedy má po novom stáť 1,70 eura namiesto 1,50 eura, list 2. triedy 1,20 eura namiesto 1 eura. Doporučený list 1. triedy bude stáť 3,20 eura, balík na adresu do 5kg 5,50 eura, pričom aktuálne táto služba stojí o 60 centov menej. Nový cenník má tiež podporovať posielanie prostredníctvom elektronických podacích hárkov, napríklad doporučený list druhej triedy elektronicky má stáť 2,20 eura, zatiaľ čo 2,70 eura bežným spôsobom.

Dočkať by sme sa mohli aj ďalších zmien, napríklad pri kvalifikácii a rozdelení typov listových zásielok. „Slovenská pošta navrhuje v rámci cenovej úpravy pri listových zásielkach 1. a 2. triedy, pri doporučených a poistených listoch, úradných zásielkach a doplnkových službách zrušenie hmotnostných pásiem do 100 g a do 1 000 g, zvýšenie taríf pri zásielkach do 50 g a do 500 g a vybraných doplnkových službách, zníženie taríf pri zásielkach do 2 000 g a ponechania cenovej diferenciácie 1. a 2. triedy na rozdiel 0,50 eura,“ uvádza pošta v návrhu.