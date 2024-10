Chvíle hrôzy na futbale v Gbeľanoch! Mužovi priložil fanúšik k hlave zbraň: Mrazivé slová svedka

Ilustračné foto (Zdroj: FB/Polícia SR - Banskobystrický kraj)

Pokojný zápas šiestej ligy ŠK Gbeľany a TJ Horný Hričov, ktorý skončil 0:2 pre Hričov, sa razom zmenil na horor. Podľa informácií sportnet.sme.sk mal totiž delegát upozorniť jedného z fanúšikov, aby nevykrikoval. Potom nastalo peklo.

"Neslušným a vulgárnym spôsobom sa vyjadroval na adresu hráčov a rozhodcov, preto som pokladal za potrebné ho upozorniť a požiadal som ho, aby sa vyjadroval slušne. Jeho reakcia bola, aby som si riešil rozhodcov. Chcel som zaznamenať jeho správanie na video. V tom pristúpil ku mne, domnieval som sa, že mi chce zabrániť vo vykonávaní záznamu," opísal momenty hrôzy delegát Vladimír Baďura.

Delegátovi dal zbraň k hlave

Situácia však začala eskalovať. To, čo sa stalo, nečakal nikto ani v najhoršom sne. Muž sa k nemu priblížil a vytiahol zbraň, ktorú namieril priamo na neho. „Stál som dvadsať metrov od toho. Bál som sa. Ten zvuk uzáveru a pozeráte priamo na to… Vo futbale som videl veľa, ale toto nikdy. Veľmi smutné,“ poznamenal pre portál jeden z fanúšikov.

Zbraň mu mal priložiť k hlave. „Dotyčný, nazval by som ho chronický kriklúň, stále vykrikoval. Delegát ho upozornil, aby sa správal slušne. On však preskočil dva rady, vytiahol pištoľ, natiahol ju a priložil mu ju k hlave,“ opisoval fanúšik hororové chvíle. Delegát, ktorému priložil zbraň k hlave, je z celej situácie ešte stále otrasený. „Zbehlo sa to veľmi rýchlo. Vážnosť situácie som si uvedomil až vtedy, keď začali niektorí diváci utekať. Bál som sa, bol ohrozený môj život,“ dodal Vladimír Baďura.

Jeden z fanúšikov na tribúne podľa svedkov duchaprítomne zakričal "volajte políciu," načo sa muž zháčil, nasadol na kolobežku a rýchlo odišiel. Údajne malo ísť o bývalého rozhodcu. Na miesto bola okamžite privolaná polícia. Po jej odchode sa zápas dohral. „Vytiahnuť na delegovanú osobu zbraň? V zápase, ktorý sa hral v priateľskej atmosfére? Je to odsúdeniahodný čin. Aj ľudia zostali zdesení. Nikdy som nič podobné v kariére nezažil. Teraz budem vážne uvažovať, čo ďalej. Neviem jeho čin pochopiť, ani odhadnúť, kam až môže zájsť. Verím však, že ide o ojedinelý prípad, ktorý nebude mať nasledovníkov,“ uzavrel delegát Vladimír Baďura.