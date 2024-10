Akadémia budúcnosti! Zdokonaľte sa v lukratívnej profesii vďaka virtuálnej realite či iným výdobytkom

Školenie v Akadémii ZSSK vo Vrútkach. (Zdroj: Ján Zemair)

VRÚTKY - Štúdium nemusí byť vždy jednotvárne. Akadémia ZSSK nielenže ponúka perspektívu na lukratívnu prácu u stabilného zamestnávateľa, ale štúdium sa pre vás stane hrou. Najrôznejšie profesie si totiž budete môcť vyskúšať na vlastnej koži a zažiť, aké to v praxi je.

Ak ešte stále rozmýšľate nad tým, akú prácu si vybrať, aby ste mali v budúcnosti zaistenú stabilitu a dobré pracovné miesto, tak potom sú slovenské železnice práve pre vás. Podľa vedúceho tímu prepravno-obchodného vzdelávania Jána Tuturu je Železničná spoločnosť Slovensko jedným z najstabilnejších zamestnávateľov. ”Zmena zamestnávateľa je síce teraz lukratívna, respektíve je to trend, ale veľa ľudí, ktorí skúsia pracovať v železniciach, nadobudnú takú istotu, že nechcú odísť. Najmä keď si založia rodiny, tak zistia, že je to naozaj dobrá voľba,” poznamenal pre portál topky.sk.

Akadémia ZSSK vo Vrútkach. (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Možnosť vyskúšať si jednu z najrozšírenejších železničných profesií ponúka práve Akadémia ZSSK, kde sa razom stanete rušňovodičom či pokladníkom. Vďaka virtuálnej realite sa totiž ocitnete v rušni a budete môcť nahliadnuť, ako to tam vyzerá.

Cvičenie s virtuálnou realitou. (Zdroj: Ján Zemiar)

,,Moderné učebne sú pomenované podľa prezývok našich rušňov, ako Gorila, Okuliarnik či Peršing. Tu sa naši študenti učia všetko potrebné pre bezpečnú a efektívnu prevádzku, a to aj s pomocou najmodernejšej virtuálnej reality, vďaka čomu sa dostanú do všetkých vozidiel v bezpečí a pohodlí školiaceho strediska.” potvrdil hovorca ZSSK Dominik Drevický.

Modelová učebňa v Akadémii ZSSK. (Zdroj: Ján Zemiar)

V druhej časti akadémie, ktorá sa nazýva Klient, je vybavenie na modelové vzdelávanie. ,,Nachádza sa tu modelová učebňa, model interiéru vozňa a modelová pokladnica. Študenti sa tu učia komunikačné zručnosti a ďalšie dôležité aspekty práce so zákazníkmi,” poznamenal hovorca. Účastníci akadémie si tak môžu na vlastnú kožu vyskúšať, aké je to pracovať s pokladňou či s terminálmi.

Študenti Akadémie ZSSK si skúšajú situácie, ktoré sú bežné pri práci v ZSSK. (Zdroj: Ján Zemiar)

,,Posledná tretia časť, nazvaná ADMIN, je miestom, kde prebieha celá administrácia akadémie. Sú v nej kancelárie školiteľov a ďalších pracovníkov, ako aj veľká konferenčná sála s kapacitou 150 osôb, kde sa konajú rôzne podujatia a školenia,” dodal hovorca. Účastníkov akadémie pritom školia tí najlepší lektori, ktorí sú odborníci s bohatými skúsenosťami v železničnom priemysle. Sú nielen pedagógovia, ale aj mentori, ktorí vedú študentov na ceste k ich kariérnym cieľom.

Konferenčná sála s kapacitou 150 osôb sa v Akadémii ZSSK nachádza tiež. (Zdroj: Ján Zemiar)

Vedúci tímu prepravno-obchodného vzdelávania Ján Tutura nám tiež prezradil, že štúdium v akadémii ZSSK bude ešte o niečo interaktívnejšie. Chystá sa totiž novinka, vďaka ktorej si budú môcť študenti ešte lepšie predstaviť prácu rušňovodiča. Akadémia pripravuje trenažér. Modernú akadémiu s najrôznejšími výdobytkami si môžete pozrieť v našej reportáži vyššie.

Hovorca ZSSK Dominik Drevický so študentmi Akadémie ZSSK. (Zdroj: Ján Zemiar)

