Poslanci predložia návrhy na zmenu rokovacieho poriadku! Novelu by mohli mať na stole v novembri

(Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

BRATISLAVA - Návrh novely rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR by mohli mať poslanci na stole v novembri. V utorok sa zišli zástupcovia poslaneckých klubov, ktorí sa dohodli, že do polovice októbra predložia svoje návrhy na zmenu rokovacieho poriadku. Zástupcovia parlamentných strán otvorili aj otázku etického kódexu poslanca NR SR.

"Zástupcovia klubov sa na stretnutí dohodli, že do 15. októbra dodajú návrhy, ktoré budú obsahovať konkrétne zmeny, ktoré sú potrebné. Následne sa na ďalšej schôdzi, teda po 22. októbri, opäť stretne pracovná skupina a prerokuje predložené návrhy tak, aby na novembrovú schôdzu mohol byť predložený konkrétny návrh novely," uviedli z tlačového oddelenia Hlasu-SD. Za najdôležitejšiu tému považuje šéf klubu Hlasu-SD Róbert Puci čítanie pozmeňujúcich návrhov v pléne. "Či to má vôbec zmysel v súčasnej dobe, keď je všetko zverejnené na webe a každý poslanec má automaticky už prístup aj cez nové elektronické zariadenie k všetkým zmenám, ktoré sú zaradené na schôdzu," skonštatoval. Debata môže byť podľa neho aj o skracovaní lehoty v súvislosti s vystúpeniami v rozprave.

archívne video

Strana SaS sa vyjadruje k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Šéf poslaneckého klubu Smeru-SD Ján Richter potvrdil, že do októbra môže každý poslanecký klub predložiť vlastný návrh zmien, ktoré by mali byť súčasťou novelizovaného, respektíve úplne nového rokovacieho poriadku NR SR. Zmena by mala priniesť zefektívnenie rokovania parlamentu. Podľa Richtera by sa už nemuseli čítať v pléne pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohol mať každý poslanec zobrazené na monitore. Nájsť dohodu so všetkými stranami nebude podľa neho jednoduché. Proces podľa Richtera urýchlila situácia z minulého týždňa, keď sa riešilo, či sú nálepky na počítači poslancov v súlade s rokovacím poriadkom.

Poslankyňa Lucia Plaváková (PS) si myslí, že je otázne, či na zmene rokovacieho poriadku nájdu zhodu naprieč politickým spektrom. "Za PS sme už dnes žiadali, aby sa parlament konečne zaoberal etickým kódexom poslanca, o ktorom hovoríme skoro rok. Dennodenne vidíme, ako veľmi chýba. Mrzí nás, že koalícia túto tému neustále odsúva a radšej sa venuje nálepkám. Určite budeme tlačiť na to, aby sa etický kódex prijal," skonštatovala pre TASR.

Vlastné návrhy avizuje aj KDH

"Navrhovali sme napríklad pri Hodine otázok, keď sú otázky na premiéra, aby sa to celé zmenilo takým spôsobom, aby každý poslanecký klub mohol dávať otázku premiérovi," povedal novinárom predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík s tým, že v súčasnosti koaliční poslanci robia obštrukciu a opoziční poslanci nemajú šancu dostať odpovede na svoje otázky. "Potom sme napríklad navrhovali, aby sa pozmeňujúce návrhy nemuseli čítať, lebo vieme, že sa robili obštrukcie, že niekto zabudol čiarku alebo uviesť nejaký paragraf, musel to nanovo čítať," doplnil. KDH tiež navrhuje, aby právo podávať pozmeňujúci návrh k návrhom zákonov mal každý poslanecký klub. V súčasnosti môže podať takýto návrh aspoň 15 poslancov.

Za hnutie Slovensko sa zúčastnil na stretnutí predseda klubu Michal Šipoš. "Dohodli sa na postupe, že jednotlivé poslanecké kluby predložia svoje návrhy na stretnutí, ktoré sa uskutoční počas ďalšieho rokovania pléna," uviedol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.