Ďalšie zdražovanie! V Bratislave sa menia ceny vodného a stočného: Pripravte sa na mimoriadny odpočet

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

archívne video Rieka Dunaj po kulminácií v centre Bratislavy (Zdroj: TASR/Daniel Veselský)

"Pre priemernú trojčlennú rodinu bude táto zmena predstavovať zvýšenie o približne 1,60 eura mesačne," priblížil. Upozornil, že ceny vodného a stočného sa do roku 2020 menili minimálne, tento fakt sa však odzrkadlil na údržbe vodárenskej infraštruktúry, čoho dôsledkom boli časté havárie a poruchy. "K systematickej obnove zastaranej infraštruktúry sú potrebné veľké investície, ktoré by aspoň čiastočne mohli pokryť nové ceny vodného a stočného," povedal Stračiak.

V súvislosti so zmenou cien vodného a stočného vyzve BVS svojich zákazníkov, aby v termíne od 1. 10. do 9. 10. 2024 nahlásili aktuálny stav vodomeru na svojich odberných miestach. V prípade nenahlásenia stavu vodomeru v uvedenom termíne bude na výpočet spotreby automaticky použitý odhad na základe historickej spotreby daného odberného miesta. Za nahlásenie stavu vodomeru v bytových domoch spravovaných správcovskou spoločnosťou zodpovedá príslušný správca. "Je to mimoriadny odpočet, súvisiaci so zmenou ceny vodného a stočného, nenahrádza riadny, periodický odpočet spojený s vyúčtovaním spotreby pre dané odberné miesto," dodal Stračiak.