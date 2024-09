TOTÁLNY kolaps dopravy na vjazde do Bratislavy: Nehoda na D1! Hlásia vyše hodinovú kolónu

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Na diaľnici D1 na vjazde do Bratislavy od Senca hlásia vodiči v pondelok nehody. V kolóne od Senca treba počítať s vyše hodinovým zdržaním. Zelená vlna STVR o tom informovala na svojom webe. V kolóne upozorňuje na vytvorenie "uličky záchrany".

Na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2 sa vodiči podľa Zelenej vlny zdržia 15 minút, pripomína "uličku záchrany". Kolónu hlásia aj na bratislavskej diaľnici D1 na úseku od križovatky Gagarinova smerom na Prístavný most do Petržalky, kde sa vodiči zdržia sedem až desať minút.

Vodiči si postoja aj na vjazde do Bratislavy z Bernolákova po starej seneckej ceste, kde sa zdržia 40 minút.