CELEBRITNÁ akcia pre dobrú vec: Modely Lukáša Krnáča môžete mať aj vy! Stačí sa zapojiť do dražby.

Ondrej Gallo, projekt Odevná banka. (Zdroj: Ján Zemiar)

Jednorodičovské domácnosti patria medzi najviac ohrozené skupiny, pokiaľ ide o riziko chudoby a sociálneho vylúčenia. Ich disponibilný príjem na jedného člena je menší ako 400 eur a miera rizika v jednorodičovských domácnostiach je až 46,5 %, čo je 2,6-krát viac ako v bežnej populácii. Osudy takýchto ľudí však nie sú ľahostajné všetkým.

Dražba modelov Lukáša Krnáča pre Ploom. (Zdroj: Tomáš Hambálek)

Projekt, ktorý Ploom tento rok pripravil, spája módu, charitu a verejnosť do jedinečnej akcie. V spolupráci s Odevnou bankou, do ktorej sa pravidelne zapája, sa rozhodli zapojiť aj širokú verejnosť. Počas 7 dní bude prebiehať online dražba štyroch exkluzívnych outfitov od slovenského návrhára Lukáša Krnáča. Tieto outfity budú celý týždeň vystavené v SOM Store, ktoré si môžu záujemcovia pozrieť. Lýdia Valentová z JTI Slovensko objasnila, že dražba už prebieha a potrvá do 2. októbra online alebo priamo v SOM Store v obchodnom centre Nivy. „Človek sa môže zapojiť tak, že si odfotí QR kód konkrétneho modelu a prihodí sumu, ktorú by bol ochotný zaplatiť za model“. Akýkoľvek výťažok z akcie bude venovaný Odevnej banke, ktorá podporí jednorodičov v núdzi.

QR kódy, ktoré vás presmerujú na konkrétne modely. (Zdroj: Ploom)

Odevná banka je iniciatívou Nadácie pre deti Slovenska a je ďalším spôsobom podpory jednorodičovských rodín. Pomáha im získať oblečenie pre deti aj dospelých, čím znižuje finančné zaťaženie rodín. „Dlhodobo podporujeme jednorodičov a všimli sme si, že to, o čo nás rodiny často žiadajú, je práve oblečenie,“ hovorí Ondrej Gallo, riaditeľ Odevnej banky.

Nadšený je aj módny dizajnér Lukáš Krnáč, ktorý pre značku Ploom vytvoril štyri špeciálne outfity. „Veci, ktoré sa budú dražiť, sú z denimu a je to materiál, ktorý strašne veľa vydrží a čím je starší, tým lepšie dokáže vyzerať“, hovorí na margo outfitov.

Lukáš Krnáč a Mirka Dobiš. (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozrite si, ktoré celebrity priši projekt podporiť:

Ambasádorkou Odevnej banky je Barbora Krajčírová, ktorá tiež verí, že sa do dražby zapojí čo najviac ľudí. Odozva ľudí, ktorí už oblečenie v balíkoch dostali, je veľmi dobrá. „Niektorí rodičia nám spontánne píšu a ďakujú nám za to oblečenie“, hovorí Ondrej Gallo s tým, že to nie je jediná forma pomoci rodinám, kde funguje jeden rodič. „Jednorodičov v Odevnej banke aj zamestnávame, aktuálne je to jedna jednorodička, a dúfame, že aj vďaka výnosu z tejto dražby sa nám podarí zamestnať aj ďalšiu.“

Je to však aj na vás! Pomôcť rodinám s jedným rodičom, ktorí zápasia s existenčnými problémami, sa dá veľmi jednoducho – zapojením sa do dražby. Stihnúť to však musíte do 2. októbra. Tak do toho!

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou JTI.