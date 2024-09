Národné a žiadne iné! Chystá sa nový dizajn policajných áut: Vraj na nich má byť viac slovenských farieb

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

archívne video

Pod vodou skončili aj policajné vozidlá a autá ministerstva vnútra. (Zdroj: Tip čitateľa)

Na to, že ministerstvo vnútra chce znova meniť dizajn policajných áut, upozornil na sociálnej sieti minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS), keď komentoval zmeny na cestovných dokladoch. „Konečne Slovensko bude mať cestovné doklady, ktoré sa nehanbia za štátny znak a národnú identitu. Skvelá práca Matúš Eštok. Mal som možnosť vidieť už aj návrh dizajnu nových policajných áut a som rád, že ten hračkársky Hamranov dizajn bude tiež vymenený rovnakým štýlom,“ napísal.

Ministerstvo vnútra informácie o zmene dizajnu nepoprelo, ale podrobnosti prezradiť nechce. „Predstavíme to, kde to bude, a je to tým, že tento dizajn má patentovaná ČR a nemáme na to práva,“ vysvetlil pre tvnoviny.sk hovorca ministerstva Matej Neumann. Portál s odvolaním na svoje informácie však uvádza, že nám česká polícia dala súhlas na používanie ich dizajnu. Ten náš má pritom aj isté odchýlky. Tvrdia tiež že ministerstvo vnútra údajne chce na vozidlách viac národných farieb.



Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Policajné autá u nás pritom prešli veľkou zmenou len pred zhruba rokom a pol. Prvú várku áut v nových žltomodrých farbách dostali len v apríli 2023. Táto kombinácia farieb na policajných autách je pomerne bežná a využívajú ju viaceré európske krajiny. Policajné odbory však dizajn kritizovali a chceli sa vrátiť k bielozelenej pôvodnej kombinácii. Nový dizajn je totiž podľa nich drahý.