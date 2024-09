Záhada smrti Sebastiána († 21) pri Kútoch vyplávala na povrch! Muž chcel zahladiť stopy, dôkaz odhalili v jazere

Medzi obcami Kúty a Brodské prišiel o život 21-ročný chodec (Zdroj: FB/Polícia SR - Trnavský kraj)

Skutočne hrôzostrašná dopravná nehoda sa stala v nedeľu 22. septembra v skorých ranných hodinách medzi obcami Kúty a Brodské. Podľa polície malo neznáme auto zachytiť len 21-ročného chodca. "Vodič auta, ktoré malo mladíka zraziť, na mieste nehody nezostal, neposkytol a ani neprivolal chlapcovi pomoc, a s autom odišiel z miesta nehody preč," poznamenala trnavská polícia. Chodec utrpel zranenia, ktorým, žiaľ na mieste podľahol.

Medzi obcami Kúty a Brodské prišiel o život 21-ročný chodec (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Policajti začali preto okamžite rozsiahle vyšetrovanie, aby zistili, kto dopravnú nehodu spôsobil. "Policajti sa ihneď pustili do pátrania po vozidle a jeho vodičovi. Náročnou operatívno-pátracou činnosťou a analýzou množstva kamerových záznamov, sa im podarilo zistiť, kde sa auto nachádza a kto ho mal v čase skutku šoférovať," skonštatovala trnavská polícia.

Vodič, ktorý zrazil mladého chlapca, najskôr auto ukryl v jednej z obcí v okrese Malacky. V noci z nedele na pondelok sa ho následne pokúsil zbaviť v jazere pri obci Borský Svätý Jur. Policajtom sa ho napriek tomu podarilo nájsť a za pomoci hasičov auto z vody vytiahli a muža zadržali.

Vodič sa chcel zbaviť "auta smrti" v jazere (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj)

Sebastián sa vracal domov

Podľa informácií portálu Nový Čas mal pri nehode zomrieť 21-ročný Sebastián, ktorý sa vracal domov. „On sa tam bol baviť s kamarátmi a odtiaľ išiel hneď domov. Vôbec som netušil, čo sa stalo, dozvedel som sa to až v nedeľu večer. Nemôžem tomu uveriť. Bol to taký dobrý chalan. Jeho rodina musí byť hotová, oni ho tak milovali, aj on ich. Rodina bola pre neho všetkým,“ poznamenal pre portál kamarát.

Sebastián bol podľa neho vždy usmiaty a plný chuti do života. „Je to obrovská tragédia, Sebastián bol úžasný chalan, plný elánu a úsmevu. Mal toľko plánov. Keby zastavil a dal mu prvú pomoc, možno mohol ešte žiť,“ hnevajú sa kamaráti. Obrovský žiaľ prežíva aj ďalší kamarát. „Toto nie je fér, nechať ležať na zemi mladého človeka, až dokiaľ nezomrie," poznamenal s obrovským žiaľom.

Vodičoví hrozí trest odňatia slobody až na 5 rokov

Vyšetrovateľ obvinil 50-ročného muža z prečinov usmrtenia, neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom a keďže šoféroval v čase, keď to mal súdom zakázané, aj z marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň podal podnet na návrh na jeho väzobné stíhanie. Vodičovi v zmysle zákona môže hroziť trest odňatia slobody až na 5 rokov.

Vodič podľa polície však v aute nebol sám. "Policajti kriminálnej polície pri vyšetrovaní zistili, že sa pri dopravnej nehode vo vozidle nachádzala aj 29 ročná spolujazdkyňa. Aj ju policajti zadržali a umiestnili do policajnej cely," poznamenala trnavská polícia. Vyšetrovateľ mladú ženu obvinil z prečinu neposkytnutia pomoci spolupáchateľstvom, za čo jej môže hroziť strata slobody až na 3 roky.