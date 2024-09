Futbalový Slovan v šoku: Známa tvár klubu skončila v nemocnici! Tancoval s kamarátkou a zrazu bomba odzadu!

Jakub Vrbinčík (Zdroj: Instagram/jakub.vrbincik)

BRATISLAVA – Fanúšikovia futbalového Slovana zostali v sobotu zaskočení. Na ligovom zápase s Ružomberkom ich totiž zápasom na Tehelnom poli výnimočne nesprevádzal populárny hlásateľ Jakub Vrbinčík. Ten sa v piatok v noci stal obeťou fyzického útoku a skončil v nemocnici so zlomeninou sánky.

Vrbinčík sa s útokom na svoju osobu fanúšikom zdôveril na sociálnych sieťach, kde opisuje udalosti a následky incidentu. K útoku došlo v piatok, keď bol bez varovania zasiahnutý do hlavy počas tancovania s kamarátkou. „Zrazu som dostal, bez výstrahy (vraj dokonca zbabelo odzadu) bombu na hlavu. Človek by si ani nemyslel, že sa takýto bastard môže narodiť. Nechcem preháňať, ale prakticky ma mohol zabiť, keďže som nebol absolútne pripravený,“ uviedol. Po incidente bol okamžite prevezený do nemocnice, kde mu diagnostikovali zlomeninu sánky a naplánovali operáciu.

Vrbinčík má teraz strach, že práceneschopnosť na domácich zápasoch Slovana sa natiahne a pravdepodobne nestihne ani prvý domáci zápas Ligy majstrov, v ktorom Bratislava už budúci týždeň privíta Manchester City.

V nemocnici sa už podrobil operácii, po ktorej poďakoval prednostovi Univerzitnej nemocnice v Bratislave, MUDr. Ladislavovi Czakóvi, ako aj celému tímu Ružinovskej nemocnice za starostlivosť a podporu. Poďakovanie smeroval aj vedeniu klubu ŠK Slovan Bratislava za ich oporu a pomoc v týchto ťažkých chvíľach. Slovan aj bez jeho prítomnosti v sobotu zvíťazil 2:1.