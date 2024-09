MIMORIADNY ONLINE Deň 4: Záplavy pustošia Slovensko! Dunaj je na treťom stupni, obrovské škody a evakuácie

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, Kancelária prezidenta SR)

BRATISLAVA - Ani v pondelok dážď neustáva, pričom už cez víkend naberala situácia na obrátkach na viacerých častiach Slovenska. Viacerých ľudí museli evakuovať z ich domovov, uzatvárali sa zaplavené cesty a silný vietor napáchal škody nielen v doprave. V pondelok a utorok by mal Dunaj v Bratislave kulminovať. Situáciu na Slovensku sledujeme online aj v pondelok.

07:58 V pondelok platia viaceré obmedzenia liniek bratislavskej MHD

Električková linka číslo 9 v pondelok nebude premávať na Miletičovej a Ružinovskej ulici. Informuje o tom Dopravný podnik Bratislava (DPB) na svojej stránke v rámci informácie o pondelkových dopravných obmedzeniach. "Linka 9 zo zastávky Trnavské mýto premáva na stanicu Nové Mesto a späť na Kútiky. Náhradná autobusová doprava X9 premáva obojsmerne medzi zastávkami Trnavské mýto - Astronomická," spresňuje dopravca.

PONDELOK ZAČÍNAME BEZ VÄČŠÍCH OBMEDZENÍ Dnešné ráno je v MHD je takmer štandardné. Kolegovia celú noc pracovali na čo... Posted by Dopravný podnik Bratislava on Sunday, September 15, 2024

Naďalej platí, že autobusová linka 29 nepremáva po Devínskej ceste. "Zo zastávky Malá scéna premáva po Botanickú záhradu, ďalej pokračuje cez Karlovu Ves, Dúbravku, Vápenku, Eisnerovu a od zastávky Uhrovecká po svojej trase na Opletalovu, VW5 a späť touto istou odklonenou trasou," uvádza DPB. Pripomína, že medzi zastávkami Hrad Devín - Hradištná premáva náhradná linka X29. DPB takisto upozorňuje, že autobusové linky 20, 21 a 29 neobsluhujú zastávku Mlynská v Devínskej Novej Vsi.

07:48 V obci Radošovce v okrese Skalica v nedeľu masy dažďovej vody a vody z vyliatych potokov zaplavili desiatky domov. K situácii sa vyjadrila starostka obce Iveta Matúšová.

Starostka Radošoviec Iveta Matúšová o situácii v obci (Zdroj: TASR/Michal Svítok, Ivan Kríž)

07:46 Povodňová situácia je v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves stále veľmi komplikovaná a vážna. Informuje o tom samospráva, ktorá zároveň vyzvala obyvateľov z lokality Na hriadkach, aby si zabezpečili svoje obydlia a majetok pred prípadným zaplavením. "Rovnako týchto obyvateľov vyzývame, aby sa pripravili na možnú evakuáciu," preventívne informovala vedúca mediálneho oddelenia bratislavskej mestskej časti Martina Legáth.

07:45 Všetky mosty v Čadci, ktoré sú majetkom mesta, sa po nedeľňajšej (15. 9.) povodni podarilo sprejazdniť. Na sociálnej sieti o tom informovala čadčianska radnica. Čadcu totiž v nedeľu postihla 50-ročná voda. Neprejazdné ďalej ostávajú mosty v správe štátnych organizácií. Po opadnutí vody radnica spolu s mestským podnikom služieb a dobrovoľnými hasičmi z Čadce i okolitých obcí začala s čistením zatopených oblastí a objektov v postihnutých domácnostiach a priemyselnom parku. Dodali, že napriek zatopeniu autobusov Slovenskej autobusovej dopravy Žilina sa tiež podarilo zabezpečiť funkčnosť mestskej hromadnej dopravy aj prímestskej dopravy.

ČADČIANSKÉ MOSTY SÚ SPREJAZDNENÉ. Všetky mosty, ktoré sú majetkom mesta sa podarilo sprejazdniť. Neprejazdné ďalej... Posted by Mesto Čadca on Sunday, September 15, 2024

07:40 Medzi obcami Gajary a Malými Levármi na Záhorí uzavreli most ponad rieku Rudava. Potvrdil to starosta obce Malé Leváre Adrián Pernecký. Už počas noci samospráva na sociálnej sieti informovala, že Rudava začína pretekať, vyzvali dobrovoľníkov, aby prišli pomôcť roznášať vrecia s pieskom. Materská i základná škola budú v obci v pondelok zatvorené.

07:30 Rieka Dunaj by mala začať kulminovať od dnes do utorka. V bratislavskom úseku rieky by mohla výška hladiny dosiahnuť 930 centimetrov. Aktuálne (7.15 h) dosahuje hladina Dunaja v Bratislave výšku 865 centimetrov.

(Zdroj: SHMÚ)

Na väčšine Slovenska sa aj dnes očakáva intenzívny dážď. Meteorológovia vydali pre viaceré okresy výstrahy prvého až tretieho stupňa. Platia predbežne do 18.00 h.

(Zdroj: SHMÚ)

Na území Bratislavského kraja pretrvávajú viaceré dopravné obmedzenia spôsobené nepriaznivým počasím. Polícia vyzýva vodičov, aby jazdili opatrne, prípadne, aby nejazdili vôbec, ak to nie je nevyhnutné.

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

V Bratislave sú v dôsledku nepriaznivého počasie rozsiahle škody. Zaplavená je Partizánska lúka a uzavretá je celá lokalita Železnej studničky. Dnes treba rátať s dopravnými obmedzeniami a pohyb po hlavnom meste minimalizovať na nevyhnutný, uviedol to primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

Mimoriadna schôdza parlamentu k bezpečnostnej situácii na Slovensku sa uskutoční v pondelok ráno. Okrem iného bude opozícia žiadať zvolať mimoriadny Výbor Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pre zlyhávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu pri protipovodňovej ochrane.

Predpoveď meteorológa Cyrila Simana pre Západné Slovensko na najbližšie dni (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Na pomoc obciam a mestám zasiahnutým aktuálnymi povodňami navrhne Združenie miest a obcí Slovenska zriadiť transparentný účet. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš avizuje po odznení záplav poskytnutie finančnej a humanitárnej pomoci obyvateľom v zasiahnutých oblastiach.

Vlakom sa z Bratislavy do Viedne nedostanete

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej nepriaznivým počasím prerušili v nedeľu večer osobnú železničnú dopravu medzi Bratislavou a Viedňou až do odvolania. informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Dominik Drevický. Povodňami boli zasiahnuté železničné trate aj cestná infraštruktúra, čo výrazne komplikuje dopravu v oblasti. Preto nie je možné zabezpečiť ani náhradnú autobusovú dopravu.

"V dôsledku tejto situácie sú zrušené aj vlaky RJX 167 (15. 9.) a RJX 160 (16. 9.) medzi Bratislavou a Viedňou. Náhradná autobusová doprava (NAD) v úseku Bratislava - Marchegg však nie je ohrozená a je zabezpečená podľa plánu," ozrejmil hovorca.

Evakuácia z hausbótov

Policajti poriečneho oddelenia pomáhali v priebehu nedele evakuovať obyvateľov hausbótov na Jaroveckom ramene Dunaja. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.