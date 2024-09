Tragická zrážka auta s kamiónom! 39-ročný vodič nemal šancu prežiť: FOTO Auto ostalo na šrot

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Polícia včera poobede zasahovala pri nehode v katastrálnom území obce Dolné Naštice na ceste R2, kde došlo k smrteľnej dopravnej nehode. Podľa doposiaľ zistených informácií mal vodič vozidla značky Honda Civic, ktorý smeroval od Trenčína na Prievidzu, predbiehať pred ním idúce vozidlo na mieste, kde je predbiehanie zakázané.

"Bohužiaľ, v protismere sa v tom čase nachádzala jazdná súprava značky Scania. Vodič kamiónu na tento predbiehací manéver zareagoval tým, že prešiel so svojím vozidlom do protismeru, aby sa vyhol zrážke s Hondou. 39-ročný vodič Hondy narazil prednou časťou svojho vozidla do pravej zadnej časti návesu kamiónu, čo ho odhodilo do ďalšieho nákladného vozidla značky MAN, ktoré jazdilo za spomínaným kamiónom, do ktorého čelne narazil prednou časťou svojho vozidla," informovala o tom trenčianska polícia.

Pri dopravnej nehode utrpel 39-ročný vodič zranenia, ktoré boli nezlučiteľné so životom. "Vodiči nákladných vozidiel sa pri dopravnej nehode nezranili. Ich dychové skúšky boli negatívne. U usmrteného vodiča bola nariadená súdnolekárska pitva. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Polícia na mieste vykonala obhliadku miesta činu a ďalšie prvotné procesné úkony. Vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin Usmrtenie. Presné príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania," dodala polícia.

