Obrovská zmena počasia vás šokuje! O pár dní hrozí na Slovensku sneženie: Napadnúť môže až meter snehu

BRATISLAVA - Po teplých dňoch na našom území prichádza obrovský šok. Náhle sa prudko ochladilo a už dnes na viacerých miestach nášho územia prší. To, čo nás však čaká, je ešte horšie. O pár dní totiž hrozí, že na našom území bude snežiť. Napadnúť môže až meter snehu.

Uplynulých niekoľko týždňov sme si užívali teplé slnečné dni a kúpaliská dokonca predlžovali letnú sezónu. Horúčavy a sucho trápili aj ďalšie územia Európy. Teplota mora na severe Chorvátska a Talianska dokonca tak vystúpila, že ešte nebola zaznamenaná. Tomu je však koniec. Práve obrovské horúčavy so sebou totiž prinesú aj výrazné ochladenie.

Podľa portálu imeteo.sk teplé Jadranské a Stredozemné more spôsobujú v jesennom a zimnom období častú tvorbu tlakových níži, ktoré sa nazývajú aj ako "Jadranka". Tlakové níže následne postupujú aj na naše územie a prinášajú výdatné zrážky. Ak sa na naše územie v tom čase dostane aj chladnejší vzduch hrozí výdatné sneženie.

Tento úkaz môžeme na Slovensku pozorovať už od rána. Na viacerých miestach sa totiž nie len výrazne ochladilo a aj výdatne prší. To však nie je to najhoršie, čo nás čaká. V štvrtok a piatok hrozia extrémne dažde s trojcifernými úhrnmi a dokonca môže prísť aj na výdatné sneženie, ktoré prinesie cez 100 cm čerstvého snehu. Intenzívny lejak nás potrápi až do sobody, pričom môže spadnúť až niekoľko desiatok milimetrov zrážok.