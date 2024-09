Najviac míňame na potraviny a nápoje: Čo však hovoria čísla? Drahší chlieb a cestoviny, aj dobré správy pre gazdiné

(Zdroj: Getty Images)

Ceny potravín medzimesačne opäť mierne vzrástli, najmä mäsa, olejov a chleba. Dovolenková sezóna priniesla tiež vyššie ceny nealko nápojov, ale aj zájazdov, pohonných látok a vstupného na kúpaliská či plavárne. Celkovú medziročnú infláciu ovplyvnili vyššie ceny vo všetkých 12 odboroch v rozpätí od 0,4 % za bývanie a energie až po 10 % v odbore vzdelávanie. Potraviny a nealko nápoje boli medziročne drahšie o 1,5 %. Informoval o tom Štatistický úrad.

"Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júli medzimesačne vzrástli v priemere o 0,3 %, čo znamenalo, že rast cien sa po dvoch mesiacoch stability mierne zdynamizoval. Inflácia, teda medziročný rast cien, po predchádzajúcich štyroch mesiacoch pohybu okolo 2 %, stúpla na hodnotu 2,6 %. Priemerné spotrebiteľské ceny tovarov a služieb sa v júli medzimesačne zvýšili o 0,3 %. Ceny rástli v 8 z celkovo 12 odborov (hlavné výdavkové skupiny), a to v rozsahu od 0,1 pri bývaní a energiách až do 1,8 % v prípade cien v odbore pošty a spoje," vysvetlili.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Najväčší vplyv na medzimesačný rast priemerných cien mali predovšetkým ceny potravín a nealko nápojov, najmä pre svoju vysokú váhu vo výdavkoch domácností. Oproti júnu sa zvýšili v priemere o 0,3 %, pričom medzimesačný nárast zaznamenali tak potraviny ako aj nealko nápoje. Priemerné ceny potravín sa oproti júnu zvýšili o 0,2 %, pod tento výsledok sa podpísalo najmä zdražovanie mäsa, olejov a tukov, ale aj chleba a obilnín. Ceny vzrástli v 4 z 9 sledovaných potravinových položiek. Naopak výraznejší tlmiaci účinok na rast cien malo sezónne zlacňovanie zeleniny a ovocia, a tiež zníženie cien mlieka, syrov a vajec.

Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v júli úroveň rastu 2,6 %. Medziročne vyššie ceny boli vo všetkých 12 odboroch (výdavkových skupinách domácností). Najvýznamnejší vplyv na rast úhrnnej hodnoty inflácie mali medziročne vyššie ceny v odbore potraviny s nealko nápojmi (o 1,5 %). Celkovo spomedzi potravín sa za vyššie ceny ako pred rokom predávalo 7 z 9 skupín tovarov, väčšina do 5 %. Infláciu najviac ovplyvnil drahší chlieb a obilniny (o 4,9 %), ale aj oleje a tuky (11,2 %), tiež cukor a cukrovinky. Naopak lacnejšie ako pred rokom bolo ovocie, a súčasne mlieko, syry a vajcia.

Čo zdraželo a čo zlacnelo?

Kým niektoré potraviny oproti minulému roku zlacneli, iné, naopak, zdraželi. Napríklad, za ryžu v júli spotrebitelia zaplatili v priemere 1,83 eura, kým v júni to bolo 1,60 eura. Medziročne zdražela o 15 centov, v júli 2023 sme za kilo ryže v priemere platili 1,68 eura. "Hore" išla aj hladká múka, kilo sa v júli predávalo za 0,70 eura, kým v júni to bolo 0,64 eura. Medziročne však jej cena klesla o 2 centy. Vyššie cenovky sme pritom medzimesačne videli pri všetkých druhoch múky. Mierne stúpla aj cena obyčajného chlebu, a to z 2,49 eura v júni na 2,53 eura v júli. Medziročne tiež zdražel, a to o 4 centy. O 21 centov ale medzimesačne klesla cena vianočky, a to z 5,45 eura v júni na 5,24 eura v júli. Klesla aj cena piškótov, a to z 5,49 eura v júni na 5,20 eura za kilo v júli. O 5 centov klesli ceny vaječných cestovín, a to z 1,90 eura na 1,85 eura. Potešia sa ja gazdiné, klesla aj cena lístkového cesta, a to z 3,65 eura v júni na 3,30 eura v júli.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Ceny sa menili aj v prípade mäsa. Napríklad, hovädzie predné s kosťou stálo v júni 7,77 eura za kilo, v júli to bolo o 20 centov menej, a to 7,57 eura za kilo. Nárast ceny je aj v prípade hovädzieho zadného bez kosti. To sme v júni kupovali za 9,87 eura za kilo, v júli to bolo už 10,46 eura za kilo. Naopak, zlacnelo bravčové mäso. Bravčová krkovička v júni stála 5,73 eura za kilo, v júli to bolo 5,54 eura za kilo. Za karé sme platili 5,4 eura za kilo v júni, v júli to bolo už len 5,18 eura. Mierne klesli ceny kuracích rezňov, a to z 5,58 eura za kilo, v júli to bolo o 5 centov viac, teda 5,63 eura za kilo.

Pozor milovníci údenín

Na pozore by mali byť aj milovníci údenín. Čabajská klobása totiž medzimesačne zdražela, a to z 10,91 eura za kilo v júni na 11,45 eura v júli, teda o vyše 50 centov. O takmer 2 eurá zdražela šunková saláma, a to z 6,73 eura za kilo v júni na 8,52 eura v júli. Naopak, o takmer euro klesla malokarpatská saláma, a to z 11,94 eura za kilo v júni na 11,14 eura za kilo v júli. O vyše euro zlacnel lunchmeat, a to z 4,05 eura v júni na 3,01 eura v júli. O takmer euro zlacnelo aj rybie filé - kým v júni sme za kilo platili 11,08 eura, v júli to bolo 10,09 eura. Ryby a výrobky z nich vo všeobecnosti medzimesačne zlacneli.

(Zdroj: Štatistický úrad)

Väčšina mliek, či už trvanlivých, čerstvých, bezláktozových či kondenzovaných, medzimesačne zlacnela. O 4 centy zdražel tučný tvaroh, a to z 1,27 eura za štvrť kila, na 1,31 eura v júli. O 70 centov medzimesačne zlacnel plesňový syr. K7m v júni sme za kilo platili 11,62 eura, v júli to bolo už len 10,94 eura. O necelých 30 centov zlacnela aj bryndza, a to z 8,80 eura v júni na 8,52 eura v júli. Menej platíme aj za hrudku ovčieho syra - kým v júni sme platili za kilo syra 20,04 eura, v júli to bolo 19,71 eura. Naopak, viac platíme za smotanovú nátierku aj maslo - v prípade nátierky sme v júni zaplatili 0,96 eura, v júli to bolo už 1,05 eura, za maslo sme v júni platili 2,06 eura, v júli už 2,27 eura.

O takmer euro zdražel aj olivový olej panenský - v júni sme zaň v priemere platili 7,91 eura, v júli to bolo 8,77 eura. Vo všeobecnosti zdraželi všetky oleje - slnečnicový olej z 1,52 na 1,61 eura a repkový olej z 1,77 eura na 1,80 eura.

(Zdroj: Štatistický úrad)

A čo ovocie a zelenina?

V súčasnosti máme obdobie, kedy je sezóna ovocia a zeleniny. A to sa odráža aj na cenách, ktoré vo väčšine prípadov klesli. Za hrozno platíme v porovnaní s aprílom o 40 centov menej, v júni sa v obchodoch objavovali cenovky v priemere 3,71 eura. Na cene klesol aj melón, a to z 1,00 na 0,75 eura za kilo. O takmer 20 centov klesli aj broskyne, a to z 2,16 eura na 1,97 eura. Mnohé druhy ovocia a zeleniny však zdraželi. Najvýraznejšiu zmenu cenovky vidieť v prípade sliviek, ktoré zlacneli z 4,75 eura na 2,69, teda o viac, ako 2 eurá za mesiac. Vo väčšine prípadov klesla aj cena zeleniny, okrem zeleru, ktorý zdražel. V júni sme zaň zaplatili 2,14 eura, v júli to bolo už 2,9 eura za kilo.

(Zdroj: Štatistický úrad)