Lekárne bijú na poplach: Obrovský záujem o antigénové testy! Zažívame novú vlnu covidu?

Aktuálna situácia s koronavírusom sa začína zhoršovať, chorých pribúda, čo dokazujú aj štatistiky Úradu verejného zdravotníctva. Stúpa počet infikovaných s pozitívnym testom, na nárast incidencie poukazujú aj dáta z monitorovania odpadových vôd. Naposledy robili monitoring v 33. kalendárnom týždni, pričom vyšetrených bolo spolu 24 vzoriek, pričom 1 vzorka bola negatívna, zvyšných 23 vzoriek bolo pozitívnych. "Sledovanie vírusovej nálože v odpadových vodách poukazuje na zvýšenie v Bratislavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Nitrianskom, Prešovskom a Košickom kraji," informovali hygienici.

Ako dodali, v 35. kalendárnom týždni 2024, teda minulý týždeň, bolo v Epidemiologickom informačnom systéme nahlásených 160 prípadov ochorenia COVID-19. V predchádzajúcom kalendárnom týždni bolo do EPIS-u nahlásených 84 prípadov. "Skutočný počet osôb chorých na COVID-19 je pravdepodobne vyšší a vzhľadom na blížiace sa jesenné obdobie bude chorobnosť na respiračné ochorenia narastať. V súčasnosti už nie je každý pozitívny test na COVID-19 hlásený. V nasledujúcom období očakávame zvýšený výskyt akútnych respiračných ochorení, aj hospitalizácií, najmä v období tzv. chrípkovej sezóny (október až apríl), kedy ľudí vo zvýšenej miere postihujú respiračné ochorenia, medzi ktoré patrí aj COVID-19," upozornili.

Infektológ Peter Sabaka pre Denník N povedal, že novú vlnu koronavírusu už na Slovensku zažívame. Priblížil, že jej vrchol sa dá očakávať začiatkom zimy. "Vznikli nové subvarianty omikronu, ktoré majú schopnosť nakaziť aj očkovaných či ľudí, ktorí covid prekonali pred rokom,“ uviedol.

Vyšší záujem o testy

To, že koronavírus v poslednom období je na vzostupe, potvrdzujú aj lekárne. Zaznamenali totiž extrémne zvýšený záujem o antigénové testy. "Môžeme potvrdiť, že posledné týždne evidujeme v lekárňach Dr.Max zvýšený nárast predaja antigénnych testov na covid. Za uplynulý mesiac august sme zaznamenali viac ako dvojnásobný dodatočný nárast predaja oproti priemeru ostatných šiestich mesiacov. Prvé septembrové dni tento trend potvrdzujú, oproti augustu evidujeme zvýšenie predaja o 246 %," informovala manažérka internej a externej komunikácie lekární Kvetoslava Kirchnerová. Slovákov následne ubezpečila, že v všetkých lekárňach na Slovensku majú dostatočnú zásobu testov a respirátorov. "Pravidelne zásobu sledujeme a v prípade výnimočne vysokého dopytu vieme tento tovar rýchlo doobjednať," dodala.

To, že záujem o testy je vyšší, potvrdila pre Topky.sk aj lekáreň Schneider. "Áno, zaznamenali sme v lekárni zvýšený záujem o kúpu antigénových testov. Ostatné produkty, ako sú napríklad vitamíny, idú priebežne, nemá to súvis s koronavírusom," napísali pre Topky.sk

Čo robiť, ak som chorý?

V prípade, ak sa Vám na teste ukáže pozitívny výsledok a máte aj príznaky, ktoré sú v súčasnosti bolesti hlavy, hrdla, celková únava a bolesti svalov, nemali by ste chodiť do práce, školy či do iných kolektívov a iných verejných priestorov. Hygienici upozornili, že COVID-19 je infekčné ochorenie, a preto by sme mali brať ohľad na svoje vlastné zdravie a na zdravie zraniteľných skupín populácie. "Dospelí i deti s COVID-19 sú tak, ako pri iných akútnych respiračných ochoreniach (chrípka a jej podobné ochorenie, RSV, atď.) v starostlivosti svojich ošetrujúcich lekárov, ktorí im určujú a ukončujú liečbu. Ochorenie si v súčasnosti nevyžaduje povinnú izoláciu pozitívnych osôb a karanténu úzkych kontaktov. Avšak treba veľmi dôsledne dodržiavať pokyny lekárov, teda liečiť sa doma v pokoji a brať do úvahy svoj zdravotný stav. Je dôležité ochorenie vyliečiť a “neprechodiť ho”. Nepredlžujeme tým trvanie ochorenia a zabránime ďalšiemu šíreniu ochorenia na ostatných, vrátane zraniteľných skupín," odporučili odborníci.

V prípade, ak nie je možné zostať doma, napríklad z dôvodu, že si potrebujete ísť po lieky, hygienici ľudí vyzývajú na správne nosenie respirátora (riadne prekrytý nos aj ústa). Stále treba myslieť aj na dôkladnú hygienu rúk (umývanie mydlom a teplou vodou, použitie dezinfekčných prostriedkov na ruky na báze alkoholu). "Nestretávajte sa s osobami, ktoré s vami nežijú v jednej domácnosti, obzvlášť, ak ide o vysoko rizikové skupiny (seniori, chronicky chorí, imunokompromitované osoby, tehotné ženy, malé deti a bábätká)," uzavreli.