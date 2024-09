Nenávidí Slovákov a chce vyhnať deti na mráz: Autor výhražných mailov priblížil svoje kroky! Hovorí o pomste

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Od začiatku školského roku vyučovanie a návrat detí do lavíc skomplikovali výhražné maily o bombách na školách, ktoré prišli do mailových schránok mnohých škôl po celom Slovensku. Niektoré si počkali na verdikt polície a následne pokračovali s vyučovaním, iné nenechali nič na náhodu a vyučovacie dni pre istotu zrušili. Obdobné problémy riešia aj v Česku. Novinári sa preto rozhodli konať a oslovili autora mailov. S kyberútočníkom si písali cez sociálnu sieť Telegram a zistili, že tak skoro skončiť nehodlá.

„Neznášam Čechov a Slovákov. Ďalšie vyhrážky prídu čoskoro. Chcem, aby v zime museli deti vyhnať na mráz,“ napísal pre novinárov MF DNES anonym. Novinárom sa predstavil ako Maniak a píše dobre po rusky, hoci tvrdí, že žije v meste Dnipro na Ukrajine, ale je podporovateľ ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa jeho slov nemajú maily nič spoločné s vojnou na Ukrajine a ide o osobné dôvody. Tvrdí, že ho Česi v minulosti okradli a rozhodol sa pre takúto formu pomsty. Z rovnakého dôvodu údajne nenávidí aj Slovákov. „Cigáni zo Slovenska a Česka jazdia na Ukrajinu v Zakarpatskej oblasti. V roku 2023 mi na vlakovej stanici ukradli telefón,“ napísal. S anonymom už údajne komunikuje aj česká polícia. „Nejde o hoax. Pravdepodobne naozaj komunikujete s človekom, ktorý rozposiela maily,“ povedal Ondřej Moravčík z českej polície.

Anonym priznal, že plánuje s výhražnými mailmi pokračovať, pokiaľ sa mu český minister vnútra Vít Rakušan neospravedlní na sociálnej sieti Twitter. „Za to, že sa mi snaží odporovať a snaží sa ma vypátrať. Že sa snaží prekaziť moje bombové vyhrážky,“ napísal útočník. Rakušan ale na jeho požiadavky pristúpiť nemieni. „Ja osobne nebudem do vyriešenia prípadu reagovať na sprostredkované anonymné odkazy,“ reagoval. To, že pre jeho zábavku trpia žiaci, ktorí žijú v strachu, mu údajne nevadí. „Neľutujem to, teším sa z toho,“ odporoval.

Maily, ktoré dostali stovky škôl v Česku a na Slovensku, majú rovnakú formu. „Nastražili sme bombu vo vašej budove. Ja si smrť detí užívam a sľubujem, že obetí bude veľa,“ píše sa v mailoch, ktoré dostali vzdelávacie inštitúcie s výnimkou piatku každý deň od začiatku školského roka. V inej verzii mailu sa píše „Zamínovali sme vašu budovu. Nebudeme vám diktovať podmienky, pretože vás to nezaujíma. Iba sa budeme pozerať na veľa krvi a obetí. Zabijem vás a vaše deti“. Maily chodili z rôznych adries, rovnaký bol ale telegramový účet, ktorý bol v mailoch podpísaný.

Jednoduchý človek

Moravčík z Českej polície tvrdí, že si s útočníkom písalo približne desať ľudí. „Komunikácia so všetkými prebiehala rovnako. Čo sa osoby týka, všetko, čo ste zistili, zodpovedá aj naším zisteniam,“ uviedol s tým, že sa zameriavajú na mailové účty, z ktorých vyhrážky prišli. Má to však háčik. „Aj keď Gmail patrí Googlu, ktorý spolupracuje s políciou, tak mailové schránky sú pravdepodobne ukradnuté ľuďom z telegramovej skupiny, kde sa anonym vyskytuje. Ide tak o ukradnuté identity. Vyšetrovanie ale pokračuje ďalej, máme od ľudí 1500 podnetov, ktoré preverujeme,“ dodal Moravčík.

Podľa bývalého policajného psychológa Josefa Kovaříka nejde ani o psychopata či sociopata, ale skôr o jednoduchého človeka, ktorý má s niečím zlú skúsenosť. „Podľa uvedeného rozhovoru to vyzerá, že má snahu, aby dosiahol pre seba nejakú satisfakciu, keď mu bolo ublížené. Možno sa snaží svoje skúsenosti bagatelizovať,“ myslí si.

Páchateľa treba potrestať, povedal Fico

V piatok sa k téme výhražných mailov na školách vyjadril premiér Robert Fico. "Ak vám nahlásia na 250 školách naraz bombový útok, dobre viete, že to je umelá inteligencia. Niekto urobí a rozpošle to a veľmi ťažko sa autor hľadá. Nie sme jediní, kto s tým má problém. V Českej republike sa rovnako šírili podobné vízie," povedal na tlačovej konferencii. Zamyslel sa aj nad tým, čo bude, ak budú podobné maily chodiť každý deň. Žiakov podľa jeho slov nemôžu pravidelne posielať domov z vyučovania. „Polícia má jasnú úlohu, napriek tomu, že je mimoriadne ťažké vypátrať ľudí, ktorí pracujú s touto umelou inteligenciou, aby takéhoto páchateľa našla. Myslím si, že ho potom treba za uši zavesiť do prievanu, aby verejnosť videla, čo takíto ľudia dokážu robiť. Treba takéhoto človeka veľmi exemplárne potrestať, pretože spôsobil obrovské škody a traumu,“ povedal Fico.

