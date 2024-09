AKTUÁLNE Bombové vyhrážky pokračujú! Tentokrát policajti zasahujú na obľúbenom turistickom mieste

(Zdroj: FB/Polícia SR - Košický kraj)

Policajti dnes od rána zasahujú na známom turistickom mieste v Dóme svätej Alžbety. Výhražný mail bol totiž tentokrát adresovaný cirkvi. "Jeho obsah je podobný, ako tie, ktoré boli v uplynulých dňoch adresované školám," potvrdila košická polícia na sociálnej sieti.

Polícia zároveň dodala, že situáciu majú pod kontrolou. "Okamžite sme prijali bezpečnostné opatrenia, okrem policajtov je na mieste aj psovod so služobným psom špeciálne vycvičeným na vyhľadávanie výbušnin, sme v úzkom kontakte so zástupcami cirkvi. Spolu so zástupcami cirkvi Policajný zbor ostro odsudzuje takéto vyhrážanie sa útokmi na kostoly," uzavreli.

