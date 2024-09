Poľnohospodári očakávajú nižšiu úrodu, až o 541 ton menej ako vlani

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay.com)

BRATISLAVA - Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť ešte nižšia ako napovedali prvé očakávania z júna tohto roka (pokles o 3 % oproti júnu). Podľa druhého odhadu úrody, ktorý Štatistický úrad (ŠÚ) SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by poľnohospodári mali oproti minulému roku zozbierať o 541.000 ton hustosiatych obilnín menej ako vlani, pričom celková úroda by mala dosiahnuť 2,6 milióna ton.