Obyvateľ Marianky v šoku! Za bieleho dňa mu neznáma šelma roztrhala baranov, miestni v obavách

Ako informoval obyvateľ Marianky v susedskej skupine na sociálnej sieti, k útoku došlo v stredu za bieleho dňa na oplotenom pozemku. "Nejaka beštia roztrhala a skántrila všetky 4 barančeky. Najprv končatiny a potom krk," informuje ostatných obyvateľov a vyzýva ich, aby si dávali na seba pozor.

Nechce si predstaviť, že ak by takéto niečo dokázal niekoho pes so štyrmi baranmi, čo by sa stalo, keby pri tom bol deti. Miestnych žiada o pomoc pri zistení, kto je majiteľom takéhoto nebezpečného zvieraťa. Pripúšťa tiež možnosť, že by mohlo ísť aj o vlka, čo však viacerí obyvatelia Marianky vylúčili vzhľadom na rozsah zranení.

Podľa miestnych to musel zapríčiniť pes alebo svorka psov. Jeden z nich spomenul, že v stredu, kedy došlo k útoku na zvieratá, vlčiak napadol ženu. "Pokiaľ to bol pes, majiteľ by sa mohol prihlásiť, lebo pes došiel domov červený, a ,chlapsky‘ sa k tomu postaviť," vyzýva poškodený Peter. Jedna žena upozornila, že pred dvomi mesiacmi v Marianke na ňu a kamarátku s dvomi psami zaútočil agresívny pes, ktorý preskočil plot. Vážne zranil jej psa. Majiteľ sa jej neospravedlnil, ale naopak, smeroval k nej urážky a vyhrážky.