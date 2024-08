Premiér plánuje viacero zahraničných ciest, najbližšia má byť do Južnej Kórey

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) plánuje v najbližších mesiacoch viacero zahraničných ciest zameraných na ekonomickú spoluprácu. Najbližšie by mal 29. septembra odcestovať do Južnej Kórey, kde chce rokovať o možnej dodávke jadrového bloku s výkonom 1200 megawattov pre lokalitu Jaslovské Bohunice. V októbri by sa malo uskutočniť spoločné rokovanie vlád Ukrajiny a Slovenska v Mukačeve, ale aj návšteva Srbska a 1. novembra má premiér odcestovať do Číny. Fico o tom informoval po štvrtkovom podpise Deklarácie k rozvoju spoločenského dialógu v Slovenskej republike.