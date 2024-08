Riziko nákazy opičími kiahňami je na Slovensku nízke: Thajsko potvrdilo prvý prípad

Ilustračné foto (Zdroj: WHO)

BRATISLAVA - Riziko nákazy ochorením mpox alebo tzv. opičích kiahní je v súčasnosti na Slovensku veľmi nízke. Opatrní by mali byť najmä ľudia, ktorí sa vyskytujú priamo v postihnutej oblasti centrálnej Afriky, najmä v Konžskej demokratickej republike a susedných krajinách. Priblížil z virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) Boris Klempa.

"Rizikovým je určite najmä promiskuitné správanie. Dobrá správa je, že voči tomuto ochoreniu máme k dispozícii aj modernú vakcínu, pôvodne vyvíjanú proti pravým kiahňam," uviedol Klempa. Podotkol, že sa však neuvažuje o jej plošnom využívaní. Dá sa však podľa neho využiť pre najviac rizikové skupiny a prípadne aj pre identifikované kontakty nakazeného. "K dispozícii sú aj niektoré, rovnako pôvodne proti vírusu pravých kiahní vyvinuté, antivírusové látky. Máme teda k dispozícii viacero nástrojov, ako s ochorením bojovať," dodal.

archívne video

Na Slovensku potvrdili prvý prípad opičích kiahní! K prenosu ochorenia došlo vysoko pravdepodobne v zahraničí (Zdroj: UVZ SR)

Ako ďalej odborník priblížil, vírus sa na Slovensko dostal už v roku 2022 počas epidemickej udalosti, ktorá nesúvisí s tou súčasnou. "Vtedy sme z poskytnutého klinického materiálu izolovali vírus a aj ho geneticky charakterizovali. Vieme aj vykonávať PCR test. Avšak nie sme oficiálne diagnostické pracovisko," ozrejmil Klempa.

Vírus je podľa jeho slov geneticky príbuzný vírusu pravých kiahní, ktorý bol mimoriadne nebezpečný a ktorý sa podarilo celosvetovo eliminovať vďaka očkovaniu. "Ochorenie sa začína nešpecifickými príznakmi ako horúčka, zväčšené lymfatické uzliny, únava či bolesť svalov. Po jednom až piatich dňoch prichádza k výskytu kožnej vyrážky, ktorá prechádza do tekutinou naplnených pupienkov a na záver do chrastičiek," priblížil s tým, že je to závažné, život ohrozujúce ochorenie. Zároveň sú vo všeobecnosti ťažkým priebehom najviac ohrozené deti a imunitne oslabení ľudia. Ochorenie takisto môže viesť aj k trvalému zjazveniu a strate zraku.

Človek sa vírusom nakazí priamo z hostiteľského zvieraťa

Ako priblížil odborník, človek sa vírusom nakazí priamo z hostiteľského zvieraťa, ktorým sú viaceré druhy hlodavcov. "Následne sa však už potom vírus môže šíriť aj priamo z človeka na človeka. To si vyžaduje veľmi blízky kontakt, keď sa vírus musí dostať do tela cez sliznice alebo drobné rany na pokožke," dodal Klempa. Podotkol, že zdrojom vírusu sú práve kožné vyrážky. Takisto môže prísť k prenosu aj cez kontaminované predmety, ako sú napríklad uteráky alebo posteľná bielizeň.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) minulý týždeň vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu v súvislosti so šírením dvoch kmeňov mpoxu v afrických štátoch. Od júla hlásia prípady nákazy aj z Burundi, Kene, Rwandy a Ugandy a nedávno bola infekcia zistená aj vo Švédsku, v Pakistane, na Filipínach a v Thajsku.

Thajsko potvrdilo prvý prípad opičích kiahní nového kmeňa v Ázii

Thajsko vo štvrtok potvrdilo prvý známy prípad nového a smrteľnejšieho kmeňa opičích kiahní (mpox) v Ázii. Zistili ho u Európana, ktorý do krajiny pricestoval z Afriky. Informuje správa agentúry AFP. Pacient pristál v Bangkoku 14. augusta a následne ho poslali do nemocnice s príznakmi opičích kiahní. Oddelenie ministerstva zdravotníctva pre kontrolu chorôb uviedlo, že 66-ročný Európan bol nakazený kiahňami clade 1b. "Thajské oddelenie pre kontrolu chorôb potvrdzuje výsledok laboratórnych testov, ktoré preukázali u pacienta z Európy mpox clade 1b ," uviedlo oddelenie vo vyhlásení a dodalo, že budú o vývoji informovať aj Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO).

"Monitorujeme 43 ľudí, ktorí boli v úzkom kontakte s pacientom. Zatiaľ sa u nich neprejavili žiadne príznaky, no v monitorovaní musíme pokračovať 21 dní," ozrejmilo oddelenie. Zároveň dodalo, že ľudia, ktorí cestujú do Thajska zo 42 rizikových krajín, sú povinní registrovať sa a podstúpiť testovanie po príchode.