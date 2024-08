PRIESKUM po búrlivom politickom lete: Tesný súboj PS a Smeru! Analytik vysvetlil ich čísla, TOTO majú spoločné

Predseda PS Michal Šimečka, predseda Smeru-SD Robert Fico a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Ak by sa parlamentné voľby konali od 8. do 12. augusta, s miernym náskokom by ich vyhralo Progresívne Slovensko. Smer-SD sa však drží v tesnom závese a podľa analytika je de facto stále kandidátom na víťazstvo. Smer a PS sú okrem toho stále jediné dva parlamentné subjekty, ktoré napĺňajú svoj potenciál na 80%.

Ako upozornila samotná agentúra NMS, ich augustový volebný model zachytáva už obdobie po personálnych zmenách v inštitúciách patriacich pod ministerstvo kultúry, ktoré vyvolali na politickej scéne aj medzi verejnosťou búrlivú diskusiu. „Hoci zažívame pomerne búrlivé politické leto a časť spoločnosti dáva hlasno najavo svoj nesúhlas s politikou súčasnej vlády, u voličov zatiaľ nemôžeme pozorovať nejaké masívne presuny medzi jednotlivými subjektmi. Naďalej o prvé miesto v popularite medzi voličmi súperia dva subjekty: Progresívne Slovensko a Smer-SD,“ uviedol politický analytik NMS Market Research Slovakia Mikuláš Hanes.

Podľa prieskumu mierne vedie Progresívne Slovensko, ktoré by v prvej polovici augusta vyhralo voľby so ziskom 23,1%. Smer-SD je tesne za PS so ziskom 22,4%. Podľa analytika tak je de facto stále kandidátom na víťazstvo. „Smer-SD a PS sú stále jediné dva parlamentné subjekty, ktoré napĺňajú svoj potenciál na 80%. Rovnako majú obidva subjekty najväčšiu mieru presvedčenia svojich voličov o správnosti ich výberu a preto momentálne nie je dôvod, aby zaznamenali väčší odsun svojich voličov k iným subjektom,“ uviedol.

Na treťom mieste sa naďalej drží Hlas-SD. Tomu sa oproti minulým meraniam podarilo “zmazať” výkyv v podpore spôsobený zlým výsledkom v eurovoľbách a s podporou 14,3% sa približuje svojmu volebnému zisku z minulého roka. „Posilnenie Hlasu-SD oproti minulým meraniam je spôsobené upevnením volebného jadra strany a miery presvedčenia voličov. Zároveň však svoj potenciál napĺňa iba na ¾ a väčšina ich potenciálnych voličov momentálne preferuje voľbu Smeru,“ vysvetlil Hanes.

Ako ďalej uviedol Nasleduje päť strán, ktoré sa v rámci intervalu spoľahlivosti pohybujú na hranici vstupu do parlamentu. „Istejšiu pozíciu má trojica Republika, KDH a SaS. Republika so 7% a KDH s 6,2% si už niekoľko vĺn držia takmer totožnú voličskú podporu. SaS mierne narástla na 5,8% a rovnako ako Hlasu-SD sa im podarilo zmazať efekt zlého výsledku v eurovoľbách na ich preferencie do národného parlamentu," uviedol. Republike podľa analytika v raste momentálne bráni silnejšia pozícia Smeru a Hlasu, ktoré viažu polovicu ich nenaplneného potenciálu a od SNS a ĽSNS dokážu momentálne získať už len minimum ďalších voličov.

KDH je zasa v pomerne komplikovanej pozícii. „Má svojich potenciálnych voličov ´ukotvených´ u rôznorodých subjektov. Rovnaký pomer potenciálnych voličov KDH momentálne uprednostňuje voľbu Hlasu-SD, Kresťanskej únie, ale aj Progresívneho Slovenska,“ uviedol.

„U SaS je zaujímavý ich potenciál, ktorý by ich po naplnení katapultoval na 4. miesto s podporou 11,7%. Liberáli však svoj potenciál napĺňajú len na 40% a okrem voličov Progresívneho Slovenska, ktoré viaže celú štvrtinu ich potenciálnych voličov, ich zvažujú voliť aj podporovatelia Demokratov, hnutia Slovensko a Za ľudí a Sme rodina,“ dodal.

„Demokrati potvrdzujú svoj zisk z eurovolieb a oproti voľbám z jesene 2023 preberajú časť voličov SaS a hnutia Slovensko, v menšej miere aj voličov KDH. Zatiaľ sa im však spomedzi opozičných strán darí v najmenšej miere preberať nespokojných voličov koaličných strán,“ zhrnul.

Ďalšie dva subjekty, ktoré nasledujú, sú podľa jeho slov v aktuálnom volebnom modeli síce pod hranicou 5%, ale v rámci intervalu spoľahlivosti môže byť ich výsledok aj tesne nad touto hranicou. Demokrati v augustovom zbere dát získali podporu 4,5% voličov, kandidátka hnutia Slovensko a Za ľudí dosiahla 4,4%.

Dva subjekty ktoré nasledujú potom, majú síce totožný výsledok na úrovni 3,2%, ale ich volebný potenciál je stále nad hranicou 5% – sú to Sme rodina a SNS. „Rovnakú podporu na úrovni 3,2% mala v auguste aj Maďarská Aliancia, avšak jej volebný potenciál nedosahuje hranicu potrebnú na vstup do parlamentu,“ komentoval analytik.

Ostatné subjekty by vo voľbách momentálne získali menej ako 2%. Augustový volebný model pracuje s deklarovanou účasťou na úrovni 59,6 %.