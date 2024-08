Gröhling reaguje na Ficove slová: Musí prestať zneužívať atentát na ochranu svojich neschopných ministrov!

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Celý kultúrny sektor sa búri a kritizuje ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú. Takmer každý občan na ulici vám povie, že by mala odstúpiť. Táto osoba nemá žiadnu podporu a autoritu nielen medzi umelcami a hercami, ale ani medzi obyčajnými ľuďmi. Nie je nikto, kto by sa jej zastal. To by zistil aj Robert Fico, keby sa vrátil na Slovensko. Je to on, kto roky šíril nenávisť a rozoštváva spoločnosť. Akákoľvek kritika či slušný protest občanov je pre Fica zámienka, aby začal zneužívať atentát. Toto je nemysliteľné. Miesto toho, aby Fico odvolal nekompetentnú a neschopnú Šimkovičovú, ktorá nemá podporu už ani medzi poslancami koalície, tak zneužíva atentát a hovorí o ďalšej eskalácií násilia. Takto však v demokracii odborná a vecná diskusia medzi koalíciou a opozíciou, ktorá má právo koalíciu kritizovať, nevyzerá," hovorí predseda SaS Branislav Gröhling.

"To už nemôžeme kritizovať žiadneho ministra, nemôžeme ho v parlamente odvolávať či slušne protestovať proti tomu, ako koná? To sme sa mal len prizerať decimovaniu kultúry zo strany Martiny Šimkovičovej? Robert Fico by si mal spomenúť na násilné protesty a nenávisť, ktoré šíril z opozície. Boli to protesty pod taktovkou Roberta Fica ako opozičného lídra v rokoch 2020 - 2022, kde lietali delobuchy a vulgárne sa nadávalo prezidentke. Boli to jeho protesty, kde sa pľulo na novinárov, lomcovalo sa bránami parlamentu či vlády, prevracali sa autá a dochádzalo k stretom s políciou. Každý si dobre pamätá, že takto vyzerali ficovské protesty. Dnes, keď občania vyjdú do ulíc, aby vyjadrili pokojne svoj názor, tak mu to vadí. Žiadne zranenia, žiadne výtržnosti, žiadne problémy s policajtmi. Naše protesty boli vždy pokojné a nenásilné a presne v tom je rozdiel medzi nami a ním. Pán Fico, ak ste si nevšimli, tak ste v čele štátu, ktorý sa rozpadáva," uzavrel Branislav Gröhling.