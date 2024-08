Horúčavy pýtali svoju daň! Záchranári zasahovali v stredu pri 129 kolapsoch

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Záchranári v stredu (14. 8.) zasahovali v súvislosti s vysokými teplotami pri 129 kolapsových stavoch. Z toho si v 78 prípadoch stav pacienta vyžadoval prevoz do zdravotníckeho zariadenia. Informoval o tom zástupca hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR Richard Bolješik.

"Najviac, spolu 27 zásahov, evidujeme v Nitrianskom kraji, najmenej v kraji Trnavskom, kde sme ambulanciu vyslali desaťkrát," priblížil Bolješik.

Centrum hlavného mesta bolo uprostred jedného z najteplejších dní takmer vyprázdnené (Zdroj: Topky/Maarty)

Od pondelka (12. 8.) do stredy OS ZZS vyslalo záchranárov celkovo k 447 kolapsom z tepla, transport do nemocnice si vyžiadal stav u 286 pacientov. Najviac zásahov (83) eviduje v Nitrianskom kraji, najmenej v Trnavskom. Najviac výjazdov bolo podľa Bolješika v pondelok, a to 173.