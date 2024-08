Ďalší problém na magistráte! Prokuratúra rozhodla: Vallo porušil pri dvíhaní daní v Bratislave zákon

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – So zvyšovaním daní v Bratislave nebolo všetko v poriadku. Tvrdí to už aj Generálna prokuratúra SR. Prokurátor, ktorý sa daným prípadom zaoberal, upozornil bratislavské mestské zastupiteľstvo na porušenie zákona pri prijatí všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa od januára 2024 zvýšili v Bratislave dane z nehnuteľností.

Zvyšovanie dane z nehnuteľnosti, ktoré schválilo zastupiteľstvo vlani v decembri, patrí k najkontroverznejším rozhodnutiam, ku ktorým na magistráte pod vedením Matúša Valla pristúpili. Ukazuje sa, že okrem toho, že vyvolalo nevôľu mnohých Bratislavčanov, nebol v poriadku ani spôsob, akým bola celá záležitosť zrealizovaná.

Krátko po jeho schválení boli podané na GP SR dva podnety - jeden podala bývalá starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová, druhý neúspešný kandidát na primátora Martin Mlýnek. Podľa nich bol pri prijatí uznesenia týkajúcom sa zvýšenia daní porušený zákon, vrátane absencie pripomienkového konania, porušenia zásady proporcionality a práva na dobrú správu a informovanie občanov.

Generálna prokuratúra preto postup prijatia nariadenia o dani z nehnuteľností preskúmala. Výsledkom je, že ani podľa prokurátora neprebehlo všetko v poriadku. Ako upozornil portál Standard, prokurátor mestskému zastupiteľstvu vytkol najmä spôsob, akým bolo zvýšenie sadzby dane z nehnuteľností v rámci všeobecne záväzného nariadenia prijaté.

Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať mestské zastupiteľstvo, má byť totiž zverejnený na úradnej tabuli najmenej 15 dní pred samotným rokovaním. Dňom jeho vyvesenia začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické, ale aj právnické osoby vzniesť voči návrhu pripomienku, zákonom stanovenou formou. Pripomienky majú byť následne vyhodnotené príslušnou komisiou aj so stručným odôvodnením vyhovenia, respektíve zamietnutia. Nakoniec by malo byť ešte toto vyhodnotenie predložené poslancom a to najneskôr tri dni pred konaním mestského zastupiteľstva.

Pri zvyšovaní dane z nehnuteľnosti sa však toto neudialo. Návrh, ktorý totiž prešiel celým takýmto legislatívnym procesom, sa týkal iba ustanovenia, ktorým sa mala daň z nehnuteľností znížiť pre stavby a priestory, ktoré sú užívané na šport. Samotné zvýšenie dane bolo do všeobecne záväzného nariadenia začlenené až na samotnom zastupiteľstve formou poslaneckého návrhu. Vzhľadom na rozsah zmeny a jej samotný obsah prokurátor konštatuje, že návrh nie je možné vyhodnotiť inak, ako schválením úplne nového všeobecne záväzného nariadenia, ktorému však mal predchádzať spomínaný legislatívny proces.

Prokurátor tiež poukázal na to, že informácia o zámere pozmeňujúceho návrhu bola zverejnená 22. novembra 2023. Vallo spoločne so starostami o tom hovoril dokonca ešte skôr aj na tlačovke mesiac pred zastupiteľstvom. O tom, čo chcú urobiť, teda vedeli dostatočne vopred, no napriek tomu nebol pozmeňujúci návrh zákonným spôsobom zverejnený a ani nebol zaslaný na pripomienkovanie do tzv. pripomienkového konania. Prokurátor za tým vidí účelovosť.

"Toto rozhodnutie generálnej prokuratúry potvrdzuje, že všeobecne záväzné nariadenia nemôžu byť prijaté bez riadneho pripomienkového konania a dodržiavania zákonných postupov," reagoval bývalý prednosta miestneho úradu bratislavského Starého Mesta Mlýnek.

Podľa Zuzany Aufrichtovej magistrát postupom pri zvyšovaní daní z nehnuteľností preukázal dve závažné veci - neúctu k verejnosti a obyvateľom mesta a neúctu k dodržiavaniu zákonov. „Potvrdil to prokurátor GP SR vo svojom konštatovaní, ktorým vydal upozornenie na porušenie zákona. Prokuráror GP podchytil najzásadnejší bod občianskeho podnetu a vniesol nádej, že občianske práva sú na Slovensku chránené,“ uviedla.

„Nastolenie zákonného stavu znamená prerokovať zvýšenie daní zákonne správnym postupom. Sme zvedaví, ako prokurátor vyhodnotí postup magistrátu, lebo už prvé vyjadrenia magistrátu vyvolávajú pochybnosti. Svoj postoj k zákonnosti vyjadril magistrát jasne vo svojej prvej reakcii, kde hl. mesto uvádza, že prokurátor ´upozorňuje iba na proces prijímania, ku ktorému môže zaujať stanovisko jedine mestské zastupiteľstvo. Znevažovaniu zákonnej procesnosti, by mal každý prokurátor venovať pozornosť. Dodržiavanie zákonov je takpovediac psia povinnosť každého voleného zástupcu,“ tvrdí.



Magistrát podľa nej de facto tvrdí, že ak by sa do procesu zákonne zapojil akýkoľvek subjekt, jeho názor by nebol braný na vedomie. „Hádzať zodpovednosť za nezákonný stav na poslancov mestského zastupiteľstva je zbabelosť, pretože uznesenie podpisuje štatutár a ten má poznať zákon a má povinnosť nezákonné uznesenie nepodpísať. Žiaľ, v prípade bratislavských daní z nehnuteľností išlo nevyvrátiteľne o zámerné a vedomé obídenie práv verejnosti vyjadriť za k zmene, ktorá sa ich týka,“ dodala.

Magistrát už kontaktoval prokurátora

Magistrát potvrdil, že im bolo doručené upozornenie prokurátora, ktoré sa týka procesného postupu mestského zastupiteľstva pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia. „V uvedenej veci sme už kontaktovali prokurátora a jeho upozornenie máme záujem zaradiť na rokovanie najbližšieho riadneho mestského zastupiteľstva," uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Zdôraznil, že prokurátor nenapáda obsah samotného nariadenia. "Upozorňuje iba na proces prijímania, ku ktorému môže zaujať stanovisko jedine mestské zastupiteľstvo," doplnil hovorca.

Orgán verejnej správy je teraz povinný vybaviť upozornenie prokurátora bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od jeho doručenia. Prokurátor GP SR žiada o včasné oznámenie termínu a miesta zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom sa bude upozornenie prokurátora prejednávať. Mieni sa na ňom osobne zúčastniť.