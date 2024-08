Medzi SaS a Dolinkovou to vrie: Liberáli sa obrátili na Fica, chcú aby ju odvolal! Ministerka vypenila, ostrá reakcia

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Tlačová konferencia Zuzany Dolinkovej k situácii na kardiologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Liberáli ministerku kritizovali najmä pre situáciu v trenčianskej nemocnici, konkrétne na tamojšej kardiológii, kde odišlo po odvolaní primára niekoľko lekárov. "Kardiocentrum je pred kolapsom a jej (Dolinkovej) nominant podpísal 1,1 milióna eur za výmenu hrdzavých potrubí v nemocnici," povedal šéf strany Branislav Gröhling. Dolinkovej vytkli aj situáciu vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni. Tá je podľa SaS na ceste k bankrotu. "To pre poistencov VšZP znamená, že sa k zdravotnej starostlivosti dostanú neskôr," uviedol Tomáš Szalay.

Oskar Dvořák (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rezort zdravotníctva podľa nich tiež nestíha dodržiavať dôležité míľniky v pláne obnovy. Ako problém vidia aj ambulantný sektor, ktorý je nedostupnejší a rezervy evidujú aj pri práci na katalógu výkonov, ktorý má správne oceniť prácu lekárov. Dolinková podľa nich ustupuje konšpirátorom.

SaS vyslovila týchto päť výhrad pár hodín predtým, ako mal v parlamente zasadať mimoriadny výbor aj za účasti ministerky Dolinkovej. Ten sa však nakoniec nekonal. Dolinková síce do parlamentu prišla a predstúpila pred poslancov, výbor sa však nepodarilo otvoriť. Ďalší pokus by mal byť v septembri.

Jana Bittó Cigániková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Dolinková hovorí o piatich klamstvách

Dolinková sa však následne po boku riaditeľa nemocnice Michal Plesníka a nového primára kardiológie Miroslava Vytiska k piatim bodom SaS vyjadrila na tlačovej konferencii. Tam predostrela svojich päť bodov. Tvrdenia liberálov označila za klamstvá. V prvom rade reagovala na vyjadrenia opozície ohľadom trenčianskej kardiológie. Podľa Dolinkovej sa v Trenčíne žiaden chaos nekoná. S riaditeľom nemocnice je od začiatku v kontakte. Zopakovala tiež, že boli prijatí traja noví lekári a rokuje sa o nástupe ďalších lekárov, a to aj zo zahraničia. „V rovnakom rozsahu je poskytovaná starostlivosť aj naďalej," povedala.

Zuzana Dolinková (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Namietala aj voči tomu, že by bola štátna poisťovňa v bankrote a pripomenula nariadenie ozdravného plánu. „Odmietam akékoľvek tvrdenia, že by bola znedostupnená zdravotná starostlivosť pre poistencov štátnej zdravotnej poisťovne,“ povedala. Nie je podľa jej slov tiež pravdou, že sa predĺžia čakacie lehoty, či to, že sa bude doplácať za lieky. „Sú to obyčajné klamstvá strany SaS,“ povedala. Vyjadrila sa aj k plánu obnovy a odolnosti. Avizovala, že už v stredu predstaví ďalšie kroky čerpania peňazí.

Nesúhlasí ani s tým, že ambulantný sektor kolabuje a stratégiu na riešenie problémov v zdravotníctve. Opozícii sa opýtala, čo urobila ona v čase, keď mohla.

Opozícia však trvá na svojom, Premiér Robert Fico by ju mal vraj odvolať.

Opozícia reaguje na tlačovú konferenciu Zuzany Dolinkovej k FN Trenčín (Zdroj: Topky/Ramon Leško)