Polícia upozorňuje vodičov! Rekonštrukcia mosta v Trnave si vyžiada zmenu organizácie dopravy

Ilustračné foto

TRNAVA - Trnavská polícia upozorňuje vodičov na zmenu organizácie dopravy na moste v križovatke diaľnic D1 a R1. Zmena by mala nastať v najbližších dňoch. Z dôvodu rekonštrukcie mosta bude uzavretý pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere zo Žiliny na Nitru, upozornilo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

archívne video

Obchádzková trasa pre vozidlá smerujúce z D1 do Nitry bude viesť po R1 smerom na Trnavu. V križovatke Modranka nastane zmena organizácie dopravy a dopravné značenie navedie vozidlá späť na R1 smer do Nitry. Polícia bude situáciu v súvislosti s rekonštrukciou mosta vo zvýšenej miere monitorovať. V prípade, ak si to bude situácia v premávke vyžadovať, budú policajné hliadky dopravu aj regulovať.