Veľký posun vo Ficovej liečbe: Premiér sa pochválil, ukázal, aký pokrok už urobil!

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Zdá sa, že jadranský vzduch mu prospieva. Od atentátu na predsedu vlády Roberta Fica ubehlo už viac ako 10 týždňov. Po náročných prvých dňoch, kedy mu išlo o život, sa premiér mohol presunúť domov a v liečbe pokračovať ambulantne, hoci správy o vývoji jeho stavu neboli vždy len pozitívne. Postupne sa začal vracať aj do práce a vyzerá to tak, že robí pokroky. Zbavil sa totiž pomôcky, ktorá mu po ťažkom zranení pomáhala dostať sa po vlastných nohách z miesta na miesto.

archívne video

Premiér Fico sa prvýkrát od atentátu zúčastní na rokovaní vlády (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Roberta Fica sme po atentáte videli prvýkrát na verejnosti začiatkom júla na cyrilo-metodských oslavách na Devíne ešte s francúzskou barlou. Tou si pomáhal aj pár dní na to na žatve. O dva dni ju však už vymenil za obyčajnú paličku. Už dal však zbohom aj jej. „Keď vás médiá nezničia, politickí oponenti nezavrú a ich aktivista nezabije, tak vás to posilní. Od dnes už bez akejkoľvek pomôcky na chodenie,“ napísal Fico, ktorý má tráviť už nejaký čas v Chorvátsku, kde sa zotavuje.

AKO SA HOVORÍ, ČO VÁS NEZABIJE, TO VÁS POSILNÍ Keď vás médiá nezničia, politickí oponenti nezavrú a ich aktivista nezabije, tak vás to posilní. Od dnes už bez akejkoľvek pomôcky na chodenie🍀 Posted by Robert Fico on Monday, July 29, 2024

Robert Fico by sa mal do práce naplno vrátiťv polovici augusta. Aspoň tak to povedal nedávno minister obrany Robert Kaliňák. V podobnom duchu sa vyjadril aj prezident Peter Pellegrini, ktorý avizoval, že zhruba v tomto čase by sa mali s Ficom stretnúť.