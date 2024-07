Platobné karty čakajú veľké zmeny: Platba cez internet bude fungovať úplne inak, ako to poznáme teraz!

(Zdroj: Getty Images)

Možno to poznáte aj vy. Ak si niečo kupujete cez internet a rozhodnete sa platiť kartou, musíte pri platbe zadať viacero kľúčových údajov priamo z karty. Medzi nimi je aj 16-miestny kód, ktorý sa bežne nachádza na prednej strane karty. Od roku 2030 by mal byť však celý proces oveľa jednoduchší a čo je ešte dôležitejšie – oveľa bezpečnejší. Spoločnosť Mastercard chce, aby boli všetky karty, ktoré od roku 2030 vydá na území Európy, plne tokenizované. Informuje o tom na svojom webe CNBC. V praxi to pre vás znamená, že pri platbe budete namiesto 16-číselného kódu zadávať náhodne generované tokeny.

(Zdroj: Mastercard)

Firma tvrdí, že už teraz aktívne spolupracuje s rôznymi bankami, obchodníkmi a ďalšími partnermi. Ich cieľom je, aby ich klienti v budúcnosti nemuseli manuálne zadávať čísla z kariet a zjednodušilo sa tak samotné online nakupovanie. Na celý proces platby postačí jediné tlačidlo. Všetky úkony, ktoré ste vykonávali doteraz, ako sú heslá a čísla, budú v budúcnosti zahrnuté v spomínaných tokenoch. Tie budú zabezpečené biometrickou autentifikáciou – napríklad odtlačkom prsta. Okrem toho, že bude takýto spôsob platieb pohodlnejší a rýchlejší, podľa Mastercard zníži aj mieru online podvodov, a to až o 100 percent.