Hnutie Slovensko žiada krízový plán pre situáciu na kardiológii vo Fakultnej nemocnici Trenčín

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Kolaps trenčianskeho kardiocentra je následkom amatérskeho riadenia zdravotníctva zo strany ministerky, ktorá do dnešného dňa nepredstavila plán, ako kritický problém v trenčianskom kardiocentre, ktorý spôsobil jej nominant, vyriešiť. Vyzývame ministerku Dolinkovú, aby okamžite predstavila krízový plán," povedal exminister zdravotníctva a poslanec Marek Krajčí z hnutia Slovensko.

archívne video

Ministerka zdravotníctva Dolinková počas brífingu v UNM (Zdroj: TASR/Erika Ďurčová)

Súčasnú situáciu na oddelení kritizovali aj ďalšie opozičné strany, ktoré Dolinkovú vyzvali, aby predstavila konkrétne riešenia. Poukázali na to, že riaditeľ trenčianskej nemocnice Michal Plesník mal odvolať primára kardiológie bez udania dôvodu, čo malo podľa nich viesť k výpovediam ďalších lekárov. Zdravotnícke zariadenie reagovalo, že ukončeniu pracovného pomeru primára predchádzala dohoda zainteresovaných strán.

Celkovo dostala Fakultná nemocnica v Trenčíne výpovede štyroch lekárov pracujúcich na čiastočný úväzok. Voči tvrdeniam o kolapse kardiológie sa ohradila. Deklarovala, že je zabezpečené riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poukázala na to, že dotknutí lekári zostanú na pracovisku do uplynutia výpovednej lehoty a od júla na oddelenie nastúpili traja lekári. Situáciu rieši a v danej veci komunikuje s ministerstvom zdravotníctva. To potvrdilo, že chod oddelenia je aktuálne plynule zabezpečený.