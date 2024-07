Hádzanárka Cynthia (†32) bola chladnokrvne zavraždená: Vyšetrovateľ vzniesol obvinenie, mrazivé detaily!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trnavský kraj, Facebook/NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Podľa informácií Startitupu, vyšetrovateľ vzniesol obvinenie z vraždy Cynthie jej priateľovi Jurajovi. Podľa obvinenia mal mamičku dvoch detí bývalý príslušník kriminálneho úradu Finančnej správy uškrtiť lanom, potom zabaliť do fólie a vložiť do vodovodnej šachty pod pieskovisko, kde sa hrávala aj ich spoločná dcéra.

(Zdroj: Facebook/NB1/B mert nem csak a nagyok számítanak )

Juraj sa mal k hroznému činu priznať minimálne trom rodinným príslušníkom. Tí tieto informácie vypovedali vyšetrovateľovi z Okresného riaditeľstva PZ v Dunajskej Strede, ktorý podal návrh na väzobné stíhanie obvineného.

"Policajti na mieste udalosti včera, až do neskorého večera, vykonávali množstvo úkonov potrebných na riadne objasnenie skutku. Vyšetrovateľ, na základe získaných informácií a zaistených dôkazov, obvinil 44-ročného muža z obzvlášť závažného zločinu vraždy, za ktorý mu v prípade dokázania viny môže hroziť trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na návrh, aby bol obvinený muž stíhaný väzobne," informovala polícia. Muž je v súčasnosti umiestnený v cele policajného zaistenia.

Desivý príbeh z úst jej priateľa

Policajti objavili telo mŕtvej ženy v noci z nedele na pondelok. Ešte na mieste potvrdili, že ide o 32-ročnú Cynthiu, ktorej nezvestnosť polícii nahlásil minulú stredu jej rodinný príslušník. Otec mladej ženy Tibor pre Startitup uviedol, že jej priateľ mal policajtom tvrdiť, že žena sa obesila a keď to zistil, zľakol sa, zvesil ju, omotal do igelitu a jej telo dal do šachty pod pieskovisko. Potom ho vybral a umiestnil do domu.

Otec nebohej ženy tvrdí, že jeho dcéra napísala poslednú správu brilantnou maďarčinou, akou ona nepíše. V nej tvrdila, že chce skoncovať so životom. Muž okamžite išiel do Veľkého Medera do domu, v ktorom žila so svojím druhom. Toho však našiel v dome samého. Muž mu mal povedať, že Cynthia tam nie je. Hľadať sa ju vybrali spoločne. Jeho dcéra bola pritom v skutočnosti v tom čase len niekoľko metrov od neho, jej telo bolo pohodené v šachte pod pieskoviskom.

➡️ POSUN V PRÍPADE NÁJDENEJ ŽENY ⬅️ VYŠETROVATEĽ ZAČAL TRESTNÉ STÍHANIE ⚖️ Vyšetrovateľ kriminálnej polície Okresného... Posted by Polícia SR - Trnavský kraj on Tuesday, July 23, 2024

Matka dvoch malých detí bola bývalá vrcholová športovkyňa. Ako hádzanárka pôsobila vo viacerých popredných maďarských kluboch ako Szent István SE, DVSC, Hajdúnánás, Dorog, Szombathelyi Haladás, Csurgó. Hrávala aj za Komárno. Jej náhla smrť zasiahla aj jej bývalých zamestnávateľov. „Vo veku 32 rokov zomrela Cynthia Simsik, bývalá hráčka nášho klubu, ktorá odohrala 38 zápasov za jeden a pol sezóny v tíme DVSC,“ uviedol klub na sociálnej sieti.