Vodiči, spozornite! Dopoludnia uzavrú pre autá most ponad Váh, TOTO je dôvod

HLOHOVEC - V Hlohovci uzavrú v nedeľu dopoludnia na hodinu pre autá most ponad Váh. Dôvodom je geodetický monitoring. Informuje o tom mesto Hlohovec aj Trnavský samosprávny kraj.

Most na ceste II/513 bude uzavretý od 9.00 do 10.00 h. "Pre potrebné geodetické meranie bude v tomto čase úplne vylúčená doprava na moste okrem záchranných zložiek. Chodci budú môcť prechádzať cez most neobmedzene," uviedla samospráva.