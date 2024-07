Nečakaný zvrat v prípade bratislavskej hlavnej stanice! Z riešenia sa chytíte za hlavu: Zvažujú, že ju postavia v Stupave

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Aktuálna Hlavná železničná stanica v Bratislave bude v budúcnosti zrejme len jednou zo staníc. Ministerstvo dopravy chce z kapacitných dôvodov vybudovať novú hlavnú stanicu, pričom dočkať by sme sa jej mohli už do roku 2030. Jednou z možných lokalít je pritom prekvapivo aj mesto Stupava.

"Celoeurópsky nárast železničnej dopravy je predpokladaný do tej miery, že tá stanica sa nemá kam nafúknuť. To znamená, že bude nutné spraviť hlavnú stanicu na iných miestach a to je momentálne predmetom štúdie. V hre sú nejaké dve tri lokality, ale je to predčasné. Pracuje sa na štúdii, ktorá má pomenovať, kde to bude a to aj v súvislosti s vysokorýchlostnými traťami, ktoré majú spájať európske hlavné mestá“ povedal minister dopravy Jozef Ráž na tlačovej konferencii.

Ak všetko pôjde podľa plánu, podľa Ráža by Bratislava mohla mať novú hlavnú stanicu do roku 2030, avšak závisí to od mnohých okolností. „Toto sa určite bude realizovať z peňazí EÚ. V súčasnosti máme zazmluvnenú štúdiu realizovateľnosti s dobou dodania do konca roka, ale tlačíme na dodávateľa a sľúbili nám, že tie základné parametre budú známe už do konca tohto mesiaca,“ uviedol Ráž.

Tlačová konferencia Richarda Rašiho a Jozefa Ráža (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Hlavné mesto podľa jeho hovorcu Petra Bublu podporí každé úsilie mať v meste modernú železničnú stanicu. "Zároveň budeme apelovať na štát, aby avizovaná obnova súčasnej hlavnej stanice smerovala okrem zlepšenia prevádzkových aspektov a zvýšenia kapacít aj do skvalitnenia komfortu cestujúcich, ako sme to opakovane zdôrazňovali aj štátnym železniciam," reagoval Bubla na slová ministra dopravy.

Magistrát hlavného mesta však tvrdí, že ministerstvo dopravy s ním nezdieľa informácie. Všetko podľa neho nasvedčuje tomu, že obnova hlavnej stanice sa neudeje tak, ako ju so štátom a so ŽSR plánoval. "Máme informácie, že ŽSR majú zámer urobiť jednoduchú obnovu súčasnej hlavnej stanice, ale nemáme informácie o presnom rozsahu. Podľa všetkého sa nedotkne polohy výpravnej budovy ani koľajísk," doplnil Bubla.

V hre sú tri možnosti

Podľa informácii denníka SME sú v hre tri možnosti, kde by mohla vzniknúť nová hlavná stanica. Jednou z nich je dlhodobo známy projekt Bratislava-Filiálka, druhou prestavba súčasnej stanice Nové Mesto a treťou Stupava na Záhorí. V prípade Filiálky by však bolo nevyhnutné vybudovať tunel, ktorý by mohol viesť v smere od Petržalky pod riekou Dunaj a križovať autobusovú stanicu, čo by bolo finančne mimoriadne nákladné.

V prípade prestavby súčasnej stanice Nové Mesto je výhodou, že v okolí sú vhodné pozemky na jej rozšírenie a táto alternatíva sa zatiaľ javí, ako najviac reálna. Treťou možnosťou je výstavba v Stupave. „Viem si ju predstaviť jedine pri diaľničnej križovatke pred Stupavou. Trať by mohli ťahať popri diaľnici a k stanici pristavať aj autobusový terminál a parkovisko P + R – nechcem si však predstavovať, aké drahé to bude,“ uviedol pre SME expert z Fakulty dopravy ČVUT v Prahe Martin Šulek.

Presun hlavnej stanice do Stupavy je podľa KDH nereálny

Parlamentná strana KDH kritizuje ministra dopravy, že namiesto riešenia kapacitných problémov a modernizácie existujúcej stanice v Bratislave navrhuje projekt novej hlavnej stanice v Stupave, čo je podľa nich technicky nerealistické a finančne neúnosné.

"Navyše tento zámer by bol v rozpore s princípmi ´Memoranda o spolupráci´ medzi štátom, ŽSR a mestom Bratislava. Takisto by išlo o technickú absurditu, kde vzdialenosť 15 km medzi novou hlavnou stanicou a centrom mesta by z Bratislavy robilo európsky unikát a znamenalo nepraktický presun pre cestujúcich,” varuje predseda poslaneckého klubu KDH Igor Janckulík.

Igor Janckulík (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa jeho slov náklady na projekt v Stupave ministerstvo nedokáže ani odhadnúť, čím by sa stal precedensom pre plytvanie verejných zdrojov. ,,Nehovoriac o tom, že financovanie novej hlavnej stanice z eurofondov je nereálne, keďže výstavba staničných budov nie je v tomto programovom období EÚ povolená.”

SaS vyzýva ministrov dopravy a cestovného ruchu, aby okamžite riešili hlavnú stanicu v Bratislave

Vlani prišlo podľa Štatistického úradu do Bratislavy cez milión návštevníkov, výrazná časť z nich vystúpila na hlavnej stanici. „Ak nám záleží na cestovnom ruchu, musia si ministri dopravy a cestovného ruchu sadnúť s vedením Bratislavy, priniesť plán a okamžite sa pustiť do obnovy hlavnej stanice, ktorá bude reprezentatívna a nebudeme sa za ňu hanbiť,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Význam železníc podľa podpredsedu SaS Mariána Viskupiča rastie a do Bratislavy neprúdia len Slováci. Veľa ľudí prichádza z Viedne, Budapešti či z Prahy. Privítajú ich smrad, rozpadajúce sa omietky, prefukujúce okná, bezdomovci či bufety, ktoré nemajú žiadnu úroveň. „Za tento tragický stav nesie najväčšiu zodpovednosť Smer, ktorý mal najviac ministrov dopravy za posledných 20 rokov. Ako príklad môžeme uviesť pôsobenie smeráckeho ministra Jána Počiatka, ktorý v roku 2012 zrušil pripravený projekt Filiálky a tým zastavil rozvoj železničnej dopravy v Bratislave na dlhé roky,“ povedal Marián Viskupič a dodal, že teraz kroky jeho predchodcu opakuje aj minister Jozef Ráž.

SaS vyzýva ministrov dopravy a cestovného ruchu, aby okamžite riešili hlavnú stanicu v Bratislave (Zdroj: Facebook/Sloboda a Solidarita)

„Hovoriť o roku 2030 ako o termíne, keď bude dokončená výstavba stanice, je varenie z vody. Už len postaviť hlavnú stanicu v Stupave je svetový unikát. Keď tam prídu turisti, budú musieť ísť na ďalší spoj do Bratislavy alebo ideálne na taxík,“ poznamenal.