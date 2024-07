Výborná správa pre cestovateľov! RÝCHLEJŠIE spojenia, dámske kupé, tiché zóny. ZSSK zaviedla zmeny v doprave.

Dámske kupé je určené výlučne ženám. (Zdroj: ZSSK)

Od 9. júna nastala zmena grafikonu, teda cestovného poriadku osobnej vlakovej dopravy, ktorá má prispieť k zvyšovaniu pohodlia a spokojnosti cestujúcich. „Za prvý kvartál roku 2024 sme dosiahli významné zlepšenie v plynulosti železničnej dopravy. Priemerné meškanie všetkých vlakov sme znížili na približne 2 minúty, čo predstavuje 21 % zlepšenie oproti minulému roku. Od polovice februára 2024 sme navyše nasadili do prevádzky viac vlakov vybavených moderným bezpečnostným systémom, ktorý umožňuje rýchlejšiu jazdu a znižuje pravdepodobnosť meškania. Robíme všetko preto, aby sme v nastavenom trende znižovania meškaní pokračovali,“ tvrdí generálny riaditeľ ZSSK, Peter Helexa.

Kupé len pre dámy

Okrem toho ZSSK zavádza aj ďalšie zaujímavé novinky, ako napríklad dámske kupé určené výlučne ženám. Práve tieto vozne zabezpečujú súkromie a komfort pre ženy, ktoré cestujú samy a chcú sa cítiť bezpečne a príjemne v spoločnosti ďalších žien. Pocestovať môžu s nimi aj deti, ale platia pre ne určité pravidlá – napríklad pre malých chlapcov. Tí môžu v dámskych vozňoch cestovať len do dovŕšenia 10 rokov.

Pokoj a ticho počas cestovania

ZSSK myslí na komfort všetkých cestujúcich, preto v prípade, že vyhľadávate ticho a pokoj, si môžete pri kúpe lístka rezervovať miesto v tichej zóne, ktorá ponúka pokojné prostredie bez rušivého hluku, ideálne na prácu, štúdium alebo oddych. Práve v tichých vozňoch si môžete vychutnať pohodu bez telefonovania, hlasného rozprávania či počúvania hudby z prenosných zariadení.

Tiché zóny vo vlakoch. (Zdroj: ZSSK)

O bicykle bude postarané

Bicyklovanie v krásnej oravskej prírode nebolo nikdy dostupnejšie! ZSSK pridala do štyroch vlakov na trase z Kraľovian do Trstenej a späť cyklovozeň s 12 stojanmi, ktorý je k dispozícii cez víkendy a počas sviatkov. Tieto vlaky nadväzujú v Kraľovanoch na rýchliky linky Ex Bratislava – Košice, čo umožní cestujúcim z celého Slovenska pohodlne prepravovať bicykle.

Cyklovozne sú k dispozícii cez víkendy a sviatky. (Zdroj: ZSSK)

Horehronci tešte sa!

Obyvatelia aj turisti obľúbeného Horehronia sa môžu taktiež tešiť na pohodlnejšie cestovanie do Margecian a okolitých obcí. Jeden pár rýchlených vlakov už jazdí na predĺženej trase, preto nebudú končiť v Mlynkoch, ale pôjdu až do Margecian.

Posila vlakov pre pútnikov v Levoči

Počas Mariánskej púte v Levoči ZSSK už ako tradične vypraví extra vlaky. V sobotu 6. júla to bude 13 párov a v nedeľu 7. júla 8 párov osobných vlakov. Vlaky budú zastavovať iba v stanici Spišská Nová Ves a Levoča.

Vlaková doprava na Slovensku sa zlepšuje. (Zdroj: ZSSK)

Zlepšovanie vlakovej dopravy a optimalizácia meškaní

ZSSK neustále pracuje na zlepšovaní osobnej vlakovej dopravy a snaží sa optimalizovať a zefektívňovať cestovanie vlakom nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. Popritom ako sa stará o pohodlie cestujúcich tiež podporuje ochranu životného prostredia znižovaním uhlíkovej stopy.

Advertoriál pripravený v spolupráci so spoločnosťou ZSSK.