Horskí záchranári zasahovali v Malej Fatre aj pri Gerlachovskom štíte: Pomáhali turistom

Horskí a leteckí záchranári (Zdroj: hzs.sk)

archívne video

Záchranári pomáhali trom horolezcom po páde v stene Dračieho štítu (Zdroj: hzs.sk)

O súčinnosť bola požiadaná aj posádka leteckých záchranárov, ktorej vzlet však nedovoľovali nepriaznivé poveternostné podmienky. "Horskí záchranári po príchode na miesto pacienta vyšetrili a poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Následne ho pomocou lanovej techniky evakuovali z exponovaného horského terénu do sedla Medziholie," priblížila zásah HZS. V sedle medzitým po zlepšení počasia pristál záchranársky vrtuľník, ktorého posádka si pacienta prevzala do starostlivosti a letecky ho transportovala do žilinskej nemocnice.

Horskí záchranári pomáhali dvom zraneným horolezcom pri Gerlachovskom štíte

Horskí záchranári v nedeľu (30. 6.) zasahovali dvakrát pri Gerlachovskom štíte. Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke informovala, že ich prostredníctvom tiesňovej linky kontaktovali slovenskí horolezci. Počas výstupu Martinovou cestou na Gerlachovský štít, v oblasti Litvorového sedla, si 40-ročný člen ich skupiny pádom spôsobil poranenie hlavy, hornej a dolnej končatiny.

O súčinnosť pri záchrannej akcii požiadali Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu (VZZS), Letku Ministerstva vnútra SR, ako aj poľský TOPR (Tatrzanskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). "Žiaľ, pre silný nárazový vietor bolo nasadenie leteckej techniky neúspešné. Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry smerovali k zranenému mužovi pozemne. Po zlepšení poveternostných podmienok bol Letkou Ministerstva vnútra SR do nižších partií Velickej doliny privezený spolu s ďalšími príslušníkmi HZS materiál potrebný pre evakuáciu," uviedla HZS.

Horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a pripravili na pozemný transport z terénu lanovou technikou. Zraneného muža zniesli k Sliezskemu domu a odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej služby. Počas zásahu zaznamenala HZS ďalšiu žiadosť o pomoc z výstupu na Gerlachovský štít. Jeden zo skupiny slovenských horolezcov, ktorí vystupovali Velickou próbou, si v oblasti pod Kotlovým štítom v smere do Batizovskej doliny približne 20-metrovým pádom privodil vážny úraz hlavy, chrbtice, dolnej končatiny a spôsobil si mnohopočetné poranenia.

"Prvotné ošetrenie 49-ročnému zranenému poskytol okoloidúci horský vodca, ktorý je zároveň profesionálnym horským záchranárom. Okrem starostlivosti o pacienta do príchodu ďalšej pomoci poskytoval horský vodca z miesta aj dôležité informácie o poveternostných podmienkach, za čo mu patrí poďakovanie," uviedla HZS.

Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pacienta po dosiahnutí vyšetrili, poskytli mu neodkladnú zdravotnú starostlivosť a pripravili ho na letecký transport. O súčinnosť bol požiadaný poľský TOPR, ktorý pacienta evakuoval z terénu a previezol ho do nemocnice v Zakopanom.