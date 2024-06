Veľké novinky ohľadne internetu! Každý zákazník získa významnú službu! Operátor nemá na výber

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Výborné novinky pre ľudí. Tak ľahko ako si môžete zmeniť telefónne číslo a operátora, po novom bude jednoduché zmeniť aj poskytovateľa internetu. Po novom musí každý operátor, ktorý poskytuje internet, umožniť zákazníkovi preniesť si internet k inému operátorovi a to s tým, že všetky náležitosti vybaví za vás.

archívne video

Tlačová konferencia Richarda Rašiho a Jozefa Ráža (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb vysvetlil, že vo vyhláške stanovil jednotný postup zmeny internetu pre dotknutých operátorov. To zmeny môže podľa nich najviac vyťažiť zákazník. „Chceli sme odbremeniť ľudí - zákazníkov telekomunikačných operátorov od nadbytočnej administratívy,“ povedal riaditeľ odboru regulácie elektronických komunikácií Ivan Martyák. „Ak budete chcieť kvôli čomukoľvek zmeniť operátora prostredníctvom ktorého máte internet, bez okolkov všetko potrebné od začiatku januára 2025 zariadi za vás váš novozvolený operátor, u ktorého chcete po novom služby internetu využívať,“ dodal.

Operátor plynule zabezpečí pre zákazníka prechod služby k dohodnutému dňu, to znamená, že zákazník nebude bez internetu viac než jeden deň a tiež nebude platiť duplicitne. „Úrad tiež očakáva, že operátor, ktorého bude chcieť zákazník opustiť, sa mu bude snažiť ponúknuť lepšie podmienky na to, aby si zákazníka udržal. Vyhláška však aj v tomto smere chráni verejnosť, ustanovuje kompenzácie pre zákazníkov v prípade oneskorenia prenosu internetu k inému operátorovi, prenosu internetu proti vôli zákazníka alebo pri zneužití procesu prenosu internetu a nedodržaní podmienok súvisiacich so zmenou operátora poskytujúceho internet,“ dodali.

V prípade, že sa naskytne verejnosti problém s prenosom internetu od jedného operátora k druhému – zákazníci sa môžu obrátiť na úrad s podnetom, konkrétne na odbor štátneho dohľadu elektronických komunikácií. Ten podnet prešetrí a v prípade, že sa potvrdia porušenia, uloží pokutu od 200 eur do 5 % obratu operátora.