Šok pre zákazníkov! Známa mliekareň je na pokraji krachu: Topia sa v problémoch, idú do konkurzu

Viete, ako správne skladovať mlieko a mliečne výrobky? Rozhodne nie na vrchnej poličke! (Zdroj: thinkstockphotos.com)

Na aktuálnu situáciu známej mliekarne upozornili portál HNonline, ktorý sa odvoláva na informácie z portálu úpadcov. Vysvetlili, že niekedy spoločnosti posielajú do insolvenčného konania samy seba. Stáva sa však tiež to, že sa k tomuto kroku rozhodne pristúpiť jeden z veriteľov. Tak to je aj v prípade spoločnosti Gemermilk. Eseročka Gemermilk rs. Mliekareň sídli v Rimavskej Sobote a ako vyplýva z registra, do konkurzu ju posiela iná mliekareň. Je ňou AT Dunaj. Táto firma je zároveň veriteľom. Podľa oficiálnych údajov začalo konkurzné konanie minulý týždeň.

(Zdroj: gettyimages.com)

Mliekarne Gemermilk majú vyše 70-ročnú tradíciu. Ako píšu na svojej webovej stránke, ich vznik sa datuje od roku 1953, kedy na mieste bývalej octárne vznikol podnik Gemerskej mliekarne. V roku 1954 tento podnik zanikol a bol včlenený do Banskobystrických mliekární vo Zvolene. Pôvodná kapacita 80-tisíc litrov mlieka denne sa postupne rozšírila až na 240-tisíc litrov mlieka denne pri prvotnom tepelnom ošetrení. Vznik samostatného podniku sa datuje k roku 1991. V roku 2007 sa stala súčasťou francúzskej skupiny Senoble. V roku 2023 mliekareň kúpil nový majiteľ a plánoval postupne rozširovať a modernizovať výrobné priestory a tiež export do okolitých krajín mimo Slovenska.

Firma AT Dunaj, ktorá Gemermilk posiela do konkurzu, je členom skupiny Farmfoods. „Mliekareň a syráreň v Dubníku je súčasťou na seba nadväzujúcich stavieb, ktoré sledujú jediný cieľ – priniesť kvalitné mliečne výrobky na pulty obchodov združenia FARMFOODS,“ píšu na svojom webe. Sortiment mliečnych výrobkov z Mliekarne a syrárne Dubník podľa ich slov pokrýva takmer kompletnú škálu mliečnych výrobkov pre denné použitie aj na výnimočné príležitosti. Vyrábať sa snažia tradičné výrobky na moderných a inovatívnych zariadeniach, ktoré by neobsahovali žiadne tzv. „E-čka“.