Dnes sa stretla vláda: Pozrite si, čo všetko poslanci schválili

BRATISLAVA - Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb sa v roku 2025 zvýši. Mesačný príspevok na osobu by sa mal v budúcom roku pri pobytovej starostlivosti pohybovať od 188 do 825 eur a pri ambulantnej od 125 do 550 eur v závislosti od stupňa odkázanosti. Vyplýva to z návrhu nariadenia o výške finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2025, ktorý v stredu schválila vláda.

Na finančný príspevok majú nárok zariadenia sociálnych služieb, ktoré sa starajú o osoby odkázané na pomoc iných či o starobných dôchodcov. Poskytuje sa aj zariadeniam krízovej intervencie zriadeným obcou, ako sú napríklad nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania, ale aj nocľahárňam, v ktorých poskytuje sociálne služby neverejný poskytovateľ.

Výška príspevku na mesiac na jedno miesto v zariadení sociálnych služieb sa vypočítava ako určený násobok mesačnej minimálnej mzdy (750 eur v roku 2024) podľa stupňa odkázanosti. Výška mesačného príspevku na osobu by sa podľa stupňa odkázanosti mala zvýšiť pri ambulantnej starostlivosti o 8 až 37 eur, teda na sumu od 125 eur do 550 eur. Pri pobytovej starostlivosti ide o zvýšenie od 13 do 55 eur, výška príspevku na mesiac na jedno miesto by sa tak mala pohybovať od 188 do 825 eur podľa stupňa odkázanosti.

Príspevok na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie a v nocľahárňach na mesiac na jedno miesto by mal predstavovať 0,5-násobok minimálnej mzdy za rok 2024. Príspevok na jedno miesto na mesiac je stanovený na sumu 375 eur, ročne je to na jedno miesto 4500 eur.

"Medziročným zvýšením finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou sa zabezpečí udržateľnosť a dostupnosť sociálnych služieb v zariadeniach podmienených odkázanosťou, a to vzhľadom na zvyšujúci sa oprávnený dopyt po sociálnych službách dlhodobej starostlivosti," uviedlo ministerstvo práce v návrhu.

Pri poskytovaní finančného príspevku na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach krízovej intervencie sa zohľadňuje medziročný vývoj prevádzkových nákladov v týchto zariadeniach, z ktorých najväčšiu položku tvoria náklady na mzdy a odvody zamestnancov. Nariadenie by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2025.

Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 30 úloh

Národný akčný plán boja proti terorizmu do roku 2027 obsahuje 30 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu. Cieľom je rozšíriť nástroje boja proti terorizmu v Slovenskej republike a reagovať na zmeny bezpečnostného prostredia. Materiál v stredu schválila vláda.

"Akčný plán predstavuje koordinované strategické riešenie v oblasti prevencie a boja proti terorizmu v Slovenskej republike," priblížil rezort vnútra. Úlohy zohľadňujú súčasnú dynamiku a trendy terorizmu v Európe a vo svete, akými sú hrozby útokov tzv. osamelých aktérov či radikalizácia a samoradikalizácia na internete, vo vzdelávacích inštitúciách a náboženských komunitách.

V rámci prevencie je úlohou napríklad systematicky zvyšovať spôsobilosti na včasnú identifikáciu procesu radikalizácie nielen jednotlivcov (tzv. osamelých aktérov), ale i rizikových skupín, ako aj vytvárať korektné vzťahy s cudzincami a príslušníkmi minoritných náboženských komunít s cieľom budovania dôvery a vytvárania predpokladov na včasnú identifikáciu procesu radikalizácie jednotlivcov alebo rizikových skupín.

V oblasti ochrany by mal vzniknúť koncept riadenia a koordinácie riešenia vysokoprofilových incidentov prostredníctvom mobilných monitorovacích a riadiacich bezpečnostných vozidiel, ktoré budú vyžívané aj pri bezpečnostných opatreniach v súvislosti s verejnými podujatiami. Pri navrhovaní nových systémových riešení a následnej aplikácii nových technológií v praxi na úseku bezpečnostných systémov by sa malo spolupracovať so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, prípadne inými zástupcami akademického alebo odborného sektora.

Na zvýšenie pripravenosti by sa pri plánovaní cvičení mala zamerať pozornosť na koordináciu zainteresovaných zložiek v prípade vzniku vysokoprofilových incidentov teroristického charakteru. Zámerom je tiež obmeniť, zrekonštruovať a doplniť materiálno-technické zabezpečenie pyrotechnikov, ako aj vypracovať stratégiu ochrany mäkkých cieľov.

Na posilnenie koordinácie sa má legislatívne upraviť postavenie a kompetencie Národného bezpečnostného analytického centra (NBAC) ako národného fúzneho koordinačného centra pre oblasť riešenia bezpečnostných hrozieb, zriadeného v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby. Aktualizovať by sa mali aj zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra SR a spravodajskými službami.

Rekonštrukcia kaštieľa v Rusovciach má byť hotová do konca 2029

Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky (NKP) kaštieľa v bratislavských Rusovciach by mala byť dokončená do konca roka 2029, náklady sa odhadujú na takmer 110 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu o spustení realizácie rekonštrukcie NKP kaštieľa v Rusovciach, ktorý v stredu schválila vláda.

Novým zapisovateľom štátnej volebnej komisie bude Gajdoš

Novým zapisovateľom Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán bude od 1. júla Martin Gajdoš. Na tomto poste vystrieda Evu Chmelovú. Vláda vymenovala Gajdoša na stredajšom rokovaní.

"Zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eva Chmelová sa v súvislosti s odchodom do starobného dôchodku vzdala tejto funkcie dňom 30. júna 2024," vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Gajdoš bude zároveň od 1. júla vykonávať funkciu riaditeľa odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy MV SR na základe úspešného výberového konania.

Priblížil, že zapisovateľ štátnej komisie zabezpečuje organizačné a administratívne záležitosti súvisiace s prípravou a priebehom rokovania štátnej komisie. Plní funkciu jej odborného poradcu. Zúčastňuje sa tiež podľa MV na rokovaní štátnej komisie, kde má poradný hlas. Vymenovanie nového zapisovateľa prerokoval minister vnútra so štátnou volebnou komisiou na jej zasadnutí 8. júna.

Poslanci schválili zavedenie jednodňovej diaľničnej známky

Ministerstvo dopravy zavedie diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou. Umožní to novela zákona o diaľničnej známke, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili. Zároveň už nebude možné zakúpiť diaľničnú známku s platnosťou na kalendárny rok, tá totiž nemá podľa rezortu dopravy popri existujúcej 365-dňovej diaľničnej známke svoje opodstatnenie.

Zavedenie jednodňovej diaľničnej známky je v súlade s požiadavkami európskej smernice. Cieľom je vyššia miera flexibility pre motoristov pri užívaní spoplatnených úsekov ciest. Jednodňová známka bude, rovnako ako ostatné, výlučne v elektronickej forme a dostupná pre domácich i zahraničných motoristov.

Novela upravuje aj pravidlá úhrady diaľničnej známky. "Deň určený užívateľom vymedzených úsekov ciest je prvým dňom platnosti diaľničnej známky. Ak ide o diaľničnú známku s jednodňovou platnosťou, je to zároveň jediný deň platnosti diaľničnej známky, pričom tento deň nemusí byť určený ako deň, v ktorom došlo k úhrade diaľničnej známky," vysvetlil rezort.

Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Júliusa Jakaba (hnutie Slovensko). Navrhoval možnosť úhrady diaľničnej známky aj formou zaplatenia pokuty za použitie diaľnice bez známky. Zaplatením pokuty by tak vodič získal aj ročnú diaľničnú známku. Spodná hranica pokuty by sa pritom zvýšila z 50 na 60 eur, čo je cena 365-dňovej diaľničnej známky. Novela bude účinná od 1. augusta 2024.

Na cesty I.-III. triedy a miestne cesty bude môcť dozerať aj rezort dopravy

Štátny odborný dozor nad cestami prvej až tretej triedy a nad miestnymi cestami bude môcť vykonávať aj ministerstvo dopravy. Túto kompetenciu bude môcť využiť v prípade, ak to bude vyžadovať naliehavý verejný záujem alebo pôjde o okolnosti osobitného zreteľa. Vyplýva to z novely zákona o pozemných komunikáciách (cestný zákon), ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu definitívne schválili.

"Účelom návrhu je rozšíriť dozornú (kontrolnú) právomoc ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie na cestách I. až III. triedy a miestnych cestách. Súčasná právna úprava neposkytuje ministerstvu náležité kompetencie v prípadoch, ak nežiaducimi opatreniami orgánov miestnej štátnej správy či obcí dôjde k ohrozeniu verejného záujmu na zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky," uviedol rezort dopravy v dôvodovej správe.

Ministerstvo bude môcť prípade, že ním uložené opatrenia na základe vykonaného štátneho odborného dozoru nebudú plnené, uložiť pokutu do výšky 33.190 eur. Ak by udelenie pokuty neviedlo do 60 dní k náprave, rezort by mohol pokutu udeliť opakovane až do výšky trojnásobku hornej hranice pokuty, a to až do splnenia opatrenia. Poslanci neschválili pozmeňovací návrh Dany Kleinert z opozičného PS. Ministerstvo by podľa neho mohlo vykonávať štátny odborný dozor nad určenými cestami až vtedy, ak by si na to určený orgán neplnil svoje úlohy. V prvom rade by mala tento dozor vykonávať obec či okresný úrad v sídle kraja.Novela bude účinná od 1. augusta 2024.

Príspevok za ubytovanie odídenca by sa mohol poskytovať iba prvých 120 dní

Príspevok za ubytovanie odídencov by sa mal po novom poskytovať iba 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska na území SR. Bez časového obmedzenia by ho mohli čerpať definované zraniteľné skupiny osôb. Nový systém má zabezpečiť väčšiu adresnosť a najmä udržateľnosť podpory na ďalšie obdobia. Vyplýva to z novely zákona o azyle, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. O novele rokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

"Súčasný model tejto podpory je poskytovaný širokému okruhu odídencov, čo je z dlhodobého hľadiska neudržateľné. Taktiež je žiaduce, aby sa odídenci čo najskôr zaradili do bežného života a podieľali sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov," zdôvodnil predkladateľ.

Zraniteľné osoby by mali čerpať príspevok bez časového obmedzenia. Návrh takto definuje napríklad člena domácnosti, ktorá je príjemcom pomoci v hmotnej núdzi, osobu so závažným zdravotným postihnutím, seniorov 65- a viacročných, dieťa do päť rokov či rodiča alebo fyzickú osobu, ktorá sa stará o dieťa do piatich rokov veku.

Obdobné pravidlá ako pri poskytovaní príspevku majú platiť aj na ubytovanie odídencov v azylových zariadeniach. Okruh zraniteľných osôb je však užší, patrí do neho iba osoba, ktorá dosiahla vek 65 rokov, osamelý rodič, ktorý sa stará o dieťa do piatich rokov veku, alebo fyzická osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa do piatich rokov veku na základe rozhodnutia súdu, a jej dieťa do päť rokov.

Azylové zariadenie by mal odídenec opustiť, ak mu zaniklo dočasné útočisko, uplynulo obdobie na ubytovanie, ak mu ministerstvo oznámilo jeho premiestnenie do iného azylového zariadenia, alebo ak závažným spôsobom porušil vnútorný poriadok azylového zariadenia. Azylantovi alebo cudzincovi s doplnkovou ochranou sa po novom jednorazový príspevok a integračný príspevok nemá poskytovať, ak mal alebo má na území Slovenskej republiky udelený trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ak mal na území Slovenskej republiky poskytnuté dočasné útočisko.

V súvislosti s pobytom odídencov na území SR sa novelizuje aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ po novom nebude môcť odmietnuť uzatvoriť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ani pri vybranej skupine osôb, ktoré nie sú účastníkmi verejného zdravotného poistenia, medzi ktoré patria aj odídenci. "Dôvodom je, že tieto osoby, aj keď požívajú ochranu podľa osobitných zákonov, majú problém s poskytovaním zdravotnej starostlivosti všeobecnými lekármi," vysvetlil rezort.

V zákone o zdravotnom poistení sa navrhuje riešenie problému úhrady nákladov na zdravotnú starostlivosť pre skupiny osôb, ktoré nie sú účastníkmi systému verejného zdravotného poistenia, do ktorej patria aj odídenci. V zákone o podpore cestovného ruchu sa má vypustiť ustanovenie, ktoré upravovalo poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencom v pôsobnosti ministerstva dopravy. Zároveň sa prechodným ustanovením upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie odídenca poskytnuté do 30. júna 2024.

Súhlasili s dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi EÚ a Ukrajinou

Poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu súhlasili s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou (EÚ), jej členskými štátmi a Ukrajinou. Cieľom je postupné vytvorenie spoločného leteckého priestoru medzi týmito krajinami, ktorý sa opiera o rovnaké pravidlá v oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, manažmentu letovej prevádzky, životného prostredia či ochrany spotrebiteľa.

"Na tento účel sa v dohode stanovujú pravidlá, technické požiadavky, administratívne postupy a základné prevádzkové normy a vykonávacie pravidlá, ktoré sa uplatňujú medzi zmluvnými stranami. Uvedený spoločný letecký priestor je založený na voľnom prístupe k trhu leteckej dopravy a na rovnakých podmienkach hospodárskej súťaže," uviedlo Ministerstvo dopravy SR v materiáli predloženom do parlamentu.

Ustanovenia tejto dohody majú podľa návrhu prednosť pred existujúcimi bilaterálnymi dohodami o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi a Ukrajinou. "Avšak existujúce dopravné práva, ktoré vznikli na základe týchto bilaterálnych dohôd a ktoré nie sú predmetom tejto dohody, sa môžu naďalej uplatňovať, pokiaľ nedochádza k diskriminácii medzi členskými štátmi a ich štátnymi príslušníkmi," píše sa v predkladacej správe.

Uzatvorením dohody sa predpokladá, že by sa mohli medzi EÚ a Ukrajinou otvoriť nové trasy, letecké trhy EÚ a Ukrajiny by sa mohli postupne vzájomne prepojiť a rozšíriť. Zástupcami EÚ a Ukrajiny bola dohoda podpísaná v októbri 2021. Prezidentka SR vyjadrila súhlas s jej predbežným vykonaním v septembri 2021, píše sa v predloženom materiáli. Návrh na ratifikovanie dohody schválila vláda SR vlani v júni.

Súhlasila s dohodou o leteckej doprave medzi štátmi juhovýchodnej Ázie a EÚ

Národná rada (NR) SR v stredu súhlasila s ratifikáciou komplexnej dohody o leteckej doprave medzi členskými štátmi Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN) s EÚ a jej členskými štátmi. Od dohody sa očakáva, že prinesie nové príležitosti v oblasti leteckej dopravy i hospodárske výhody pre obe strany.

Dohoda umožňuje leteckým dopravcom z EÚ prevádzkovať priame lety z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na všetky letiská v štátoch ASEAN. Rovnako leteckí dopravcovia štátov ASEAN budú môcť obsluhovať destinácie z krajín ASEAN do EÚ. V zmysle danej dohody budú môcť lietať až 14 osobných služieb týždenne do alebo z každého členského štátu EÚ a ľubovoľný počet nákladných služieb cez tieto dva regióny. Dohoda obsahuje aj ustanovenia o hospodárskej súťaži na riešenie deformácií trhu.

Poslanci NR SR tiež rozhodli, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR, má tak prednosť pred zákonmi. "Zároveň je dohoda mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky," píše sa v materiáli predloženom do parlamentu.

Ustanovenia dohody po ratifikácii všetkými členskými štátmi EÚ a štátmi ASEAN nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi stranami dohody. Obe strany tiež uznali dôležitosť environmentálnych a sociálnych záležitostí, dohodli sa na spolupráci na nich a na zlepšení svojich príslušných sociálnych a pracovných zákonov a politík.

ASEAN je globálna ekonomická veľmoc s rýchlorastúcim trhom leteckej dopravy. V roku 2019 to bol 9. najväčší trh EÚ pre nákladnú dopravu a 16. najväčší trh pre cestujúcich s viac ako ôsmimi miliónmi cestujúcich. Medzi členov ASEAN patria Indonézia, Filipíny, Malajzia, Singapur, Thajsko, Brunej, Mjanmarsko, Kambodža, Laos a Vietnam.

Možnosť požadovať predčasné splatenie úveru má mať nové pravidlá

Možnosť veriteľa požadovať úhradu celej dlžnej sumy pri nesplácaní úveru má mať nové pravidlá. Tie majú zohľadňovať aj iné kritériá ako počet omeškaných splátok. Vyplýva to z návrhu novely Občianskeho zákonníka z dielne Ministerstva spravodlivosti (MS) SR, ktorý Národná rada (NR) SR v stredu posunula do druhého čítania.

Cieľom je zosúladiť slovenskú legislatívu so závermi Súdneho dvora Európskej únie (EÚ), ktorý v prípade, týkajúcom sa Slovenska, poukázal na nesúlad vnútroštátnej právnej úpravy s normami EÚ. Ministerstvo preto navrhuje nové pravidlá pre uplatnenie práva na predčasné splatenie úveru. "Navrhovaná nová právna úprava upravuje možnosť dodávateľa požadovať úhradu celého plnenia, resp. celej dlžnej sumy za zákonom ustanovených podmienok, ktoré zohľadňujú nielen počet omeškaných splátok, ale aj ich celkovú "omeškanú" výšku vo vzťahu k celkovej výške plnenia, na ktoré je spotrebiteľ podľa spotrebiteľskej zmluvy povinný, a vo vzťahu k dĺžke trvania spotrebiteľskej zmluvy," vysvetlilo MS.

Veriteľ by tak mohol v budúcnosti požadovať vrátenie celého plnenia, ak je jeho dlžník celkom alebo čiastočne v omeškaní aspoň s troma splátkami. Omeškaná suma pritom musí byť najmenej 10 % celkovej výšky plnenia pri zmluve dohodnutej najviac na tri roky, 5 % pri zmluve dohodnutej na viac ako tri roky, prípadne 2,5 % pri úvere zabezpečenom záložným právom k nehnuteľnosti na bývanie.

Navrhované znenie ponecháva na uvážení veriteľa, či a kedy si toto právo uplatní, avšak môže tak urobiť len počas obdobia, kedy sú splnené podmienky na tzv. zosplatnenie. Pred uplatnením tohto práva bude povinný vyzvať spotrebiteľa na vrátenie celej dlžnej sumy a určiť mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní. "Až po uplynutí tejto dodatočnej lehoty sa stáva celé plnenie zo spotrebiteľskej zmluvy splatným," doplnil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe. Navrhovaná novela, ktorej inšpiráciou je podľa MS nemecká právna úprava, zároveň nevylučuje inú úpravu zmluvných podmienok. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. novembra 2024.

Poslanci zvolili Durdíka za člena dozornej rady ÚDZS

Poslanci Národnej rady (NR) SR zvolili za člena Dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Štefana Durdíka. Durdík by sa mal funkcie ujať 25. júna. Nahradí Juraja Váňu, ktorému 24. júna uplynie päťročné funkčné obdobie. Vyplýva to z uznesenia, ktoré parlament v stredu prijal.

Slovensko bude mať nové vojenské zastúpenie v Španielsku

Slovensko bude mať nové vojenské zastúpenie na Veliteľstve Zboru rýchleho nasadenia NATO v španielskej Valencii. Celkovo sa počet vojenských zástupcov vo vojenských štruktúrach NATO a Európskej únie (EÚ) navýši zo 107 na 111. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany SR, ktorý v stredu odsúhlasila Národná rada (NR) SR.

"Aktualizácia vojenského zastúpenia sa navrhuje v nadväznosti na zmeny v globálnom bezpečnostnom prostredí, pričom odráža potreby Slovenskej republiky v procese implementácie transformačných zmien, platných medzinárodných záväzkov voči spojencom v NATO a EÚ a bilaterálnych dohovorov s partnermi. Rozšírenie vojenského zastúpenia súčasne súvisí s realizáciou opatrení v oblasti obrany a odstrašenia na východnom krídle NATO," vysvetlil predkladateľ. Rozpočtové krytie pre navýšenie reálneho počtu vojenského zastúpenia vo vojenských štruktúrach NATO a EÚ na 111 príslušníkov Ozbrojených síl SR bude zabezpečené prerozdelením limitu finančných prostriedkov vyčlenených pre profesionálnych vojakov.

Látka HHC by sa mohla zaradiť do zoznamu omamných látok

Zoznam omamných a psychotropných látok by sa mohol rozšíriť. Zaradiť sa doň majú aj látky HHC, HHC-P a HHC-O, ktoré na Slovensku možno kúpiť v špeciálnych automatoch. Vyplýva to z novely zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, ktorú v stredu poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.

"HHC sa predáva otvorene ako legálna náhrada za výrobky z konope s obsahom THC, hoci dostupné informácie naznačujú, že účinky HHC sú podobné ako u THC. (...) Informácie z prebiehajúcich výskumov týkajúcich sa účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú potenciál vytvárania návyku, ako aj psychickú a fyzickú závislosť charakterizovanú zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami," priblížil rezort zdravotníctva v materiáli.

Ministerstvo už skôr deklarovalo potrebu zaradenia látok medzi zakázané látky. Odôvodňovalo to najmä ohrozením širokej verejnosti, predovšetkým detí a mládeže, ktoré v súčasnosti majú k látkam voľný prístup. Na ohrozenie mládeže v súvislosti s HHC upozornili koncom minulého roka aj lekári z Národného ústavu detských chorôb. Informovali o prípadoch otravy detí.