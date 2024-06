Muž dobodal Bardejovčana! Polícia ho obvinila zo zločinu ublíženia na zdraví

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ku konfliktu dvoch mužov došlo v sobotu (1. 6.) krátko predpoludním pred vchodom do autobusovej stanice v Bardejove. Podľa Ligdayovej 32-ročný muž fyzicky napadol 66-ročného miestneho obyvateľa, ktorého pri zápase šesťkrát bodol nožom do oblasti hrudníka, brucha a chrbta.

"Napadnutý Bardejovčan utrpel viaceré poranenia, bol prevezený do nemocnice. Zranenia si vyžiadajú liečenie viac ako 42 dní. Osoba podozrivá zo spáchania tohto skutku bola políciou ešte v ten deň vypátraná, bola zadržaná a umiestnená do cely policajného zaistenia," uviedla Ligdayová a doplnila, že okresný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby.