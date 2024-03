Otrasy v americkej firme na Slovensku neutíchajú: Reaguje aj minister práce! Odborári navrhujú zmeny zákona

Na situáciu v spoločnosti Dell zareagoval aj minister práce Erik Tomáš (Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

Vláda by v súlade s programovým vyhlásením mala ešte počas tohto roka priniesť zmenu predpisov, ktorou sa posilní postavenie odborov. V súvislosti s medializovaným prepustením členov vedenia odborovej organizácie v spoločnosti Dell to po stredajšom rokovaní vlády povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD).

"Počas predchádzajúcej vlády bolo oslabené postavenie odborov legislatívou a my pripravíme takú legislatívu, aby sme opäť posilnili postavenie odborov, ale akým spôsobom sa to udeje, to je teraz predmetom diskusie a prípravy konkrétneho zákona," povedal Tomáš. Dodal, že sa chce s vedením spoločnosti Dell stretnúť a bude žiadať vysvetlenie. Minister dal zároveň pokyn inšpektorátu práce, aby preveril konanie tohto zamestnávateľa.

Ako tvrdia odborári, Andráško pomáhal zakladať odborovú organizáciu TUS s cieľom poukázať na konkrétne podmienky v IT oblasti, ktoré roky nikto neriešil. "Odmenou mu bolo doručenie výpovede z organizačných dôvodov a to aj napriek tomu, že muselo byť Dellu jasné, že tento postup je v absolútnom rozpore so slovenským Zákonníkom práce nakoľko predsedu odborov je možné prepustiť až potom, čo takéto prepustenie schvália odbory samotné," uvádzajú.

Dodávajú, že nesúhlasné stanoviská s prepustením vyjadrili aj ďalšie dva subjekty, ktorým podlieha výpoveď zo strany zamestnávateľa pre Andráška a to European Works Council a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko je pán Andráško ťažko zdravotne postihnutý. "Konanie vyvoláva vážne otázky o etike a zákonnosti postupov spoločnosti DELL, ako aj o ochrane práv zamestnancov," dodávajú.

Riaditeľka právneho oddelenia Dell Zdenka Hrubešová porušovanie zákona spoločnosťou odmietla. "Pôsobenie spoločnosti Dell sa vždy riadi platnými lokálnymi zákonmi vrátane Zákonníka práce na Slovensku," uviedla.

"Sme presvedčení, že nie je spravodlivé požadovať zamestnávať zamestnanca, ktorého pozícia bola zrušená a ktorému nemôžeme naďalej prideľovať prácu," dodala Hrubešová. Žiaden pracovný pomer podľa nej nebol ukončený pre zapojenie zamestnanca do činnosti odborovej organizácie.

Prepustení odborári v stredu na tlačovej konferencii predstavili niekoľko návrhov, ako by sa mohlo postavenie odborov posilniť. Okrem iného by chceli, aby výpoveď daná členovi vedenia odborovej organizácie bez súhlasu odborov bola platná až po rozhodnutí súdu.

O legislatívnych zmenách rokovali so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Branislavom Ondrušom i s predsedom Sociálneho výboru NR SR Jánom Richterom. Ich navrhované zmeny sa týkajú nasledujúcich ustanovení: