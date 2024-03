Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Armando Babani)

BRATISLAVA - V operáciách NATO sa vystriedalo už vyše 4-tisíc slovenských vojakov. Najdlhšia misia slovenských vojakov bola v Afganistane. Ako vysvetlil rezort obrany, zapájanie sa do operácií a misií pod vedením Aliancie je pre spojencov dobrovoľné. Od roku 2022 pôsobí jednotka NATO aj na Slovensku. Uviedol to komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR v súvislosti s tohtoročným 20. výročím vstupu SR do Aliancie.

"V súčasnosti naši vojaci pôsobia v misii NATO v Iraku v počte päť vojakov a na veliteľstve NATO v Sarajeve (jeden vojak). Naším najväčším operačným príspevkom pre Alianciu je prítomnosť približne 135 vojakov v Lotyšsku v podobnom mnohonárodnom bojovom zoskupení NATO, aké v súčasnosti pôsobí aj na Slovensku," priblížilo MO SR. Pripomenulo, že Slovensko je zapojené aj do operácií a misií OSN a Európskej únie.

Prvá zahraničná misia pod vedením NATO, do ktorej sa zapojili príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR, bola v Bosne a Hercegovine. "Poslaním síl SFOR bolo realizovať vojenskú časť Daytonských dohôd v Bosne a Hercegovine, to znamená napríklad zabrániť násilnostiam a zároveň napomáhať vytváraniu stabilného mierového prostredia a budovaniu bezpečnostných inštitúcií v Bosne a Hercegovine po ukončení vojenského konfliktu v bývalej Juhoslávii," načrtol rezort.

V auguste 1998 Slovensko vyslalo do SFOR najprv štyroch štábnych dôstojníkov, ktorých od roku 2002 doplnila vrtuľníková jednotka tvorená 29 vojakmi s dvomi vrtuľníkmi Mi-17. Slovenská vrtuľníková jednotka bola začlenená do Mnohonárodného úlohového zoskupenia Severozápad spolu s holandskými, britskými a kanadskými vojakmi. Slovenskí piloti mesačne nalietali okolo 40 letových hodín, prepravovali osoby, materiál, výzbroj a muníciu. V roku 2002 jeden zo slovenských vrtuľníkov tragicky havaroval. Dvaja piloti sa vážne zranili, tretí ľahšie.

Najdlhšie pôsobili slovenskí vojaci v Afganistane. Najskôr pod hlavičkou ISAF (Medzinárodné bezpečnostné a pomocné sily) od augusta 2004 do decembra 2013. Následne v nadväzujúcej operácii Resolute Support, do ktorej Slovensko prispievalo až do odchodu medzinárodných síl po prebratí moci Talibanom v auguste 2021. Približne 11 rokov (od roku 1999 do 2010) boli príslušníci slovenských ozbrojených síl vysielaní do operácie KFOR v Kosove.

Operácie a misie NATO slúžia aj na budovanie spolupráce, tvrí rezort

Operácie a misie NATO (mimo územia členských krajín) sú podľa MO SR popri kolektívnej obrane územia spojencov ďalšou úlohou Aliancie. Prispievať majú k prevencii a riešeniu konfliktov, ktoré majú potenciál negatívne ovplyvniť územie Aliancie, vrátane bezpečnosti občanov SR.

"Operácie a misie NATO sú zároveň vhodným prostriedkom, ako budovať spoluprácu a zvyšovať interoperabilitu ozbrojených síl s nečlenskými krajinami, ktoré s Alianciou zdieľajú rovnaké hodnoty. V mnohých operáciách a misiách NATO totiž aktívne pôsobia aj partnerské krajiny NATO," skonštatoval rezort.

Ako doplnil, z hľadiska budovania spôsobilostí OS SR má pôsobenie v medzinárodných misiách význam, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie vlastnej expertízy, získavanie skúseností z pôsobenia v cudzom operačnom prostredí či posilňovanie ich schopnosti pôsobiť s našimi spojencami a partnermi vo väčších zosúladených mnohonárodných celkoch.