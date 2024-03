Marušiak vidí v rétorike proti NATO riskantnú hru: Pripomína brexit

Politológ Juraj Marušiak (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

BRATISLAVA - Viacerí politici využívajú vo svoj prospech popularitu idey vystúpenia SR z NATO, zároveň však tvrdia, že z Aliancie vystúpiť nechcú. Upozornil na to Juraj Marušiak z Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied (SAV) v súvislosti s 20. výročím členstva SR v NATO. Označuje to za podobne riskantnú hru, ako začali britskí konzervatívci, keď sa viezli na vlne nálad proti Európskej únii. Pripomenul, že výsledok referenda o brexite ich prekvapil a priviedol Spojené kráľovstvo do politickej krízy.