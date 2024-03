Politické strany majú posledný týždeň na podanie kandidátok do eurovolieb

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++/dpa via AP)

BRATISLAVA - Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu (EP) najneskôr 10. marca do polnoci. Ostáva im tak na to posledný týždeň. Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna.