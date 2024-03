Veľký PREHĽAD záujemcov o kreslo europoslanca: Do Bruselu chcú známi poslanci, exministri aj bývalá moderátorka!

(Zdroj: SITA/AP Photo/Jean-Francois Badias, Topky/Ramon Leško, )

Matovičovo Slovensko vsádza na Polláka

Hnutie Slovensko (predtým OĽaNO) dalo na prvé miesto kandidátky do eurovolieb súčasného europoslanca Petra Polláka. Podľa lídra strany Igora Matoviča hrozí, že extrémisti získajú taký silný mandát v rámci europarlamentu, že to môže zakývať piliermi EÚ. Prioritný zápas v eurovoľbách by mal preto podľa neho spočívať v tom, aby v nich nezískali moc ľudia, ktorí nepodporujú hlavného "ducha" vzniku EÚ.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

SaS ukázala kompletnú 15-tku

Kompletne celú kandidátku ukázala strana SaS. O tom, že jej lídrom bude Richard Sulík sa už síce vedelo dlhší čas, no ostatné mená zostávali zahalené rúškom tajomstva. Liberáli nakoniec predstavili kompletnú 15-sku. Dvojkou bude súčasný europoslanec Eugen Jurzyca. Prvú trojku uzatvrára poslankyňa Vladimíra Marcinková, ktorej meno síce Sulík spomínal už na jeseň minulého roka, no ako aj ona sama priznala, rozhodla sa na poslednú chvíľu. Štvrté miesto na kandidítke má Jana Bittó Cigániková. Päťka patrí Karolovi Galekovi. „Postavili sme silnú, no najmä odbornú kandidátku. Nevyťahujeme mená z klobúka, je postavená na našich kádroch, pričom sme silný zohratý tím. Sú na nej aj štyria poslanci národnej rady, no na tzv. čakačke do parlamentu máme ďalšie silné mená, preto sme sa rozhodli posilniť ju aj aktuálnymi poslancami,“ povedal ku kandidátke predseda SaS a volebná jednotka Richard Sulík.

Kandidátom číslo šesť je Ján Oravec. Ďalšou v poradí je advokátka, ktorá sa angažuje aj v komunálnej politike Simona Čerevková, číslom osem je právnička Slavomíra Henčeková. Za ňou nasleduje náš tímlíder pre bezpečnosť a poslanec národnej rady Juraj Krúpa, číslom desať je dlhoročný Saskár a odborník na potravinárstvo Miroslav Žiak. Ďalšou na kandidátke je bývalá predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Katarína Surmiková Tatranská, ktorá má v tomto smere obrovské množstvo skúseností, číslom dvanásť je expertka na energetiku Jana Somorovská. Vedec s nabitým životopisom Ľudovít Paulis má číslo trinásť, za ním je bývalý predseda mladých Saskárov a súčasný generálny manažér strany Ladislav Kuna. Poslednou na kandidátke je členka našich mladých Radka Wagingerová, pretože v Európskom parlamente sú potrební aj mladí ľudia.

Veronika Cifrová Ostrihoňová (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Za PS kandiduje expremiér aj bývalá moderátorka

Zaujímavé želiezka v ohni bude mať aj Progresívne Slovensko. Kandidátku povedie expremiér Ľudovít Ódor. Voličov chcú však osloviť aj moderátorkou a známou tvárou Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou.

Okrem Cifrovej Ostrihoňovej kandiduje aj Ľubica Karvašová, bývalá poradkyňa viacerých premiérov pre záležitosti EÚ. Šéf strany Michal Šimečka ich označil za výrazné osobnosti kandidátky a zároveň nové tváre slovenskej politiky. Šimečka deklaroval, že do EP nebude kandidovať nikto zo súčasných poslancov Národnej rady SR za PS. Na popredných miestach kandidátky majú byť aj doterajší europoslanci Martin Hojsík a Michal Wiezik.

(Zdroj: Facebook/Monika Beňová)

Smer-SD vytiahol stálicu Beňovú a Ľuboša Blahu

Je už tiež známe, že kandidátku Smeru-SD do eurovolieb bude viesť súčasná europoslankyňa Monika Beňová a za ňou bude poslanec NR SR Ľuboš Blaha. „Každý má iný štýl práce, ale ja sa na to teším. Už budúci týždeň pripravujeme prvé kroky, pokiaľ ide o kampaň,“ uviedol Robert Fico.

Miriam Lexmann (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

KDH vsádza na Lexmann

KDH povedú europoslankyňa Miriam Lexmann a Viliam Karasna. Možnosť získať medializáciu tým, že by kandidovali aj vo voľbách prezidenta, nevyužili. „V tomto prípade sme išli čestnejšou cestou. Aj pán Karas, aj Miriam si povedali, že idú zabojovať o post europoslancov a nie prezidentský post,“ konštatoval predseda hnutia Milan Majerský. Na kandidátke bude aj súčasný europoslanec Ivan Štefanec či bývalý predseda Ján Figeľ.

Milan Krajniak (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Veľký politický návrat Krajniaka

Kandidátku Kresťanskej únie povedie bývalý minister práce Milan Krajniak, ktorý odišiel z hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Za prioritu v Európskom parlamente považuje strana zachovanie práva veta a suverenitu Slovenska. KÚ ide do eurovolieb samostatne. "Chceme otvorene a nahlas presadzovať témy a záujmy Slovenska - suverénne formou i obsahom, autenticky, s rešpektom a úctou k našim partnerom v európskom spoločenstve, ktorého sme súčasťou," zdôraznila predsedníčka strany Anna Záborská.

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko „potiahne“ kandidátku SNS

Lídrom kandidátky SNS bude Andrej Danko. „Potrebujeme mať zástupcu SNS v Bruseli. Potiahnem kandidátku aj spolu s tými, ktorí sú v poslaneckom klube. Potom sa rozhodnem, čo so získaným mandátom,“ povedal predseda strany. Danko označil za svoju povinnosť viesť kandidátku. Ako o možných kandidátoch sa ale hovorí aj o členoch vlády ako sú Martina Šimkovičová či Tomáš Taraba. Rudolf Huliak prezradil, že za stranu budú kandidovať všetci tí, ktorí jej priniesli hlasy vo voľbách do NR SR.

Jaroslav Naď (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Do Bruselu chcú aj exminister obrany Naď, Berényi či Uhrík

Kandidátnu listinu Demokratov do eurovolieb povedie predseda strany Jaroslav Naď. Podľa Demokratov je Jaroslav Naď nespochybniteľný v hodnotových otázkach a v zahraničnej politike, s presahom na obranu, bezpečnosť a ďalšie témy, v ktorých potrebuje Slovensko čitateľných a rešpektovaných zástupcov. „Okrem priamej a zásadnej finančnej pomoci nám v období ťažkého zneužívania moci Ficovou vládou pomôže držať základné mantinely právneho štátu. Mám skúsenosti z exekutívy aj z diplomacie. Viem ako fungujú štruktúry EÚ a pokúsim sa urobiť všetko preto, aby som svoje skúsenosti a kontakty využil na pomoc Slovensku a našim občanom,“ uviedol Naď.

Kandidátku Maďarskej aliancie do eurovolieb povedie József Berényi. Informoval o tom predseda strany Krisztián Forró. Kandidátku podľa Forróa aliancia zostavovala zo skúsených politikov, odborníkov a mladých ľudí. Tretinu kandidátky tvoria ženy. Jej zloženie podľa neho odzrkadľuje pripravenosť strany.

Mimoparlamentné hnutie Republika predstaví svoju kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v prvom marcovom týždni. Povedie ju predseda hnutia a súčasný europoslanec Milan Uhrík.

Novinka na politikom „piesočku“

Novovzniknutú stranu Volt Slovensko povedie do volieb do Európskeho parlamentu (EP) Lucia Kleštincová. Strana ponúka na kandidátke desať osobností. Na kandidátnej listine sú okrem spolupredsedníčky strany Kleštincovej a jej spolupredsedu Ricka Zedníka aj ďalší zvolení zástupcovia.

Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do eurovolieb najneskôr 10. marca.