Kandidátne listiny do eurovolieb majú strany podať do 10. marca

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++/dpa via AP)

BRATISLAVA - Politické strany alebo koalície môžu podávať kandidátne listiny do volieb do Európskeho parlamentu (EP) najneskôr 10. marca do polnoci. Informuje o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR na svojom webe. Voľby do EP sa budú na Slovensku konať v sobotu 8. júna.