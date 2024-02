Mimovládka sa pustila do Šimečkovho PS: TAKTO nahrávajú Korčokovi! Problém vidia aj v demonštráciách

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR - Jaroslav Novák, Getty images, SITA/Jozef Jakubčo)

BRATISLAVA - Dvoje voľby, dve kampane, jedna strana. Už čoskoro si budeme voliť novú hlavu štátu. Tento rok však pôjdeme k urnám aj z iného dôvodu - voľbám do Európskeho parlamentu. Súbežne tak prebiehajú kampane na jedny aj druhé voľby. Tu prezidentskú si robia len kandidáti, tá do eurovolieb je zasa v rukách strán. Vznikol však problém. Transparency International Slovensko upozornila na to, že Progresívne Slovensko našlo medzeru v zákone a ich kampaň do eurovolieb nahráva aj kandidátovi na prezidenta Ivanovi Korčokovi.