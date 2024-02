Summit odobril revíziu rozpočtu EÚ: Pomoc Ukrajine bude monitorovaná, uviedol Fico

Robert Fico (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRUSEL - Najvýznamnejším výsledkom štvrtkového mimoriadneho summitu EÚ v Bruseli je dohoda o revízii dlhodobého rozpočtu EÚ. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení rokovaní, informuje spravodajca.

Fico pripomenul, že hoci najvyššia suma ide ako balík finančnej pomoci pre Ukrajinu (50 miliárd eur), 14,6 miliardy eur zostalo pre priority, ktoré sú v záujme občanov EÚ, ako je napríklad migrácia. "Ukrajina dostane 33 miliárd v podobe pôžičiek, ktoré sú garantované rozpočtom EÚ a 17 miliárd sú nenávratné peniaze," opísal situáciu.

Slovensko podľa premiéra Fica trvalo na tom, aby sa pri vyplácaní financií pre Ukrajinu dodržiavali všetky opatrenia na ochranu finančných záujmov EÚ. Ide najmä o prevenciu pred podvodmi, korupciou, konfliktmi záujmov či ďalšími nezákonnými činnosťami. "Viem, že to neradi počúvajú na Ukrajine, ale tá miera korupcie je tam obrovský problém," upozornil.

Fico vyjadril spokojnosť

Fico vyjadril spokojnosť s tým, že lídri EÚ sa dohodli o 12 mesačnom predĺžení obdobia na administratívne a zúčtovacie spracovanie fondov čerpaných v období 2014-2020, ktoré sa skončilo v decembri 2023. Spresnil, že v rámci programu n+3, rok k dobru pre Slovensko znamená výrazné zlepšenie miery čerpania eurofondov za predošlé programovacie obdobie.

Európske médiá uvádzajú, že pre maďarského premiéra summit nebol výhrou, lebo ho ostatní lídri "presvedčili," aby opätovne nezablokoval pomoc Ukrajine na najbližšie štyri roky. Fico skonštatoval, že Orbán odchádza domov spokojný a v súlade s tým, čo dlho pred summitom tvrdil o podmienkach, ktoré má jeho vláda pri revízii dlhodobého rozpočtu. Podľa jeho slov závery summitu sa odvolávajú na podmienky kondicionality (podmienečnosti) zablokovania eurofondov dohodnuté v roku 2020.

"Orbán týmto niečo pripomenul všetkým, že čo vlastne bolo dohodnuté a či je to takto aplikované aj vo vzťahu k Maďarsku. Môže ísť spokojne domov. Bojoval za svoje záujmy," odkázal Fico. Premiér slovenskej vlády uviedol, že lídri EÚ sa dohodli aj na navýšení celkového stropu Európskeho mierového nástroja (EPF), ktorý podľa neho znamená ďalšie vojenské výdavky najmä pre Ukrajinu. Zdôraznil, že Slovensko poskytne príspevky do tohto fondu len na "nesmrtiace prostriedky" ako sú napríklad odmínovacie systémy, ale nie na ďalšie vyzbrojovanie. Ako zopakoval, neverí v to, že vojna na Ukrajine má vojenské riešenie.