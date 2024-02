Premiér žiada ministrov splniť termíny prijatia zákonov skracujúcich výstavbu

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

archívne video

Robert Fico o platoch ministrov (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

"Chceme, aby do 31. marca bol prijatý zákon, ktorý sa týka stavebného konania," povedal Fico. Zákon je podľa premiéra dôležitý nielen pre odklad účinnosti stavebnej legislatívy o rok, ale zároveň pre zjednodušenie stavebných povolení.

Zákon o strategických investíciách

Dôležitý je podľa Fica zákon o strategických investíciách, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť do začiatku apríla, ale aj novely zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a verejnom obstarávaní. "Veľmi by som privítal, keby to celé prebehlo do 1. júla, odkedy by zákon mohol platiť," povedal Fico k legislatíve verejného obstarávania.

Premiér vyzval ministrov, aby pri týchto zákonoch trvali na termínoch, ktoré sú nastavené, no aby zároveň aj vypočuli relevantné pripomienky k týmto normám. Fico sa nevyhol ani kritike časti opozície, ktorá podľa neho chce deštrukciu v štáte a na občanoch jej vôbec nezáleží. "V atmosfére hrozby ekonomickej recesie veľkých európskych krajín je najdôležitejšou úlohou vlády efektívna podpora ekonomického rastu. Tu opozícia neponúkne žiadne riešenia, pretože ich ani nemá," uviedol premiér.