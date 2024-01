SHMÚ vydal výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách: Upozorňuje na snehové jazyky a záveje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

SHMÚ upozornil na snehové jazyky a záveje, ktoré sa môžu vyskytnúť vo všetkých okresoch Žilinského kraja, vo väčšine okresov Prešovského kraja, v niektorých okresoch Banskobystrického a Trenčianskeho kraja a v okrese Spišská Nová Ves. Pre tento jav vydal výstrahu prvého stupňa.Pred poľadovicou vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa. Treba s ňou rátať takmer na celom Slovensku v rôznych časoch.

(Zdroj: shmu.sk)

SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pred vetrom. V okresoch Bratislava, Senec a Pezinok s ním treba rátať od 22.00 h do štvrtka (25. 1) 7.00 h. Jeho rýchlosť môže dosahovať 65 až 85 kilometrov za hodinu. V okrese Tvrdošín platí výstraha pred vetrom od 8.00 do 16.00 h a v okrese Poprad od 11.00 h do štvrtka (25. 1.) 4.00 h. Rýchlosť vetra sa v týchto okresoch môže pohybovať od 65 do 85 kilometrov za hodinu.

(Zdroj: shmu.sk)

Hydrológovia upozornili, že výstraha druhého stupňa pred povodňami platí v okrese Michalovce a výstraha prvého stupňa platí v okrese Trebišov - bez Roňavy.